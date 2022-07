Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,889 EUR -2,18% (26.07.2022, 13:13)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,904 EUR -2,02% (26.07.2022, 12:58)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch müsse wohl eine Vielzahl von Reisenden auf das Flugzeug als Verkehrsmittel verzichten. Die Lufthansa streiche nämlich für den morgigen Tag - wegen des ver.di-Warnstreiks - nahezu das komplette Flugprogramm an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München. Dies habe das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt.Der Warnstreik des Bodenpersonals werde am Mittwoch (27. Juli) im Flugplan der Lufthansa zu "großen Einschränkungen" führen. Man werde die Flugstreichungen am Dienstag im System publizieren und den betroffenen Fluggästen möglichst Alternativen anbieten, schreibe die Airline weiter in einer aktuellen Kundeninformation. Einen Überblick über die geplanten Absagen habe das Unternehmen zunächst nicht veröffentlicht.Die Gewerkschaft ver.di habe für Mittwoch rund 20.000 Lufthansa-Beschäftigte zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Passagiere ohne Umbuchungen sollten nicht zu den Flughäfen kommen, weil dort "nur wenige oder gar keine" Serviceschalter geöffnet sein würden, habe das Unternehmen gewarnt.Im Netz hätten sich Passagiere über kurzfristige Absagen von Interkontinentalflügen in die USA oder nach Hongkong beschwert. Das seien in aller Regel die letzten Flüge, die die Lufthansa im Streikfall streiche. Die Airline habe Umsteiger davor gewarnt, ohne Anschlussflug an die deutschen Drehkreuze zu fliegen. Es bestehe die Gefahr, dass die Gäste dort für mehrere Stunden oder Tage nicht weiterreisen könnten.Die Herausforderungen für die Lufthansa würden nicht weniger. Die aktuellen Flugausfälle dürften bei den Gästen für reichlich Unmut und Unzufriedenheit sorgen.Dennoch: Die Aktie ist nach wie vor auf der Watchlist des "Aktionär" - dank starker vorläufiger Zahlen. Anleger, die mit einem Neueinstieg liebäugeln, sollten allerdings die (endgültigen) Kennziffern am 4. August abwarten, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 26.07.2022)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link