Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.03.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Lufthansa habe heute Morgen das finale Zahlenwerk zum abgelaufenen Geschäftsjahr berichtet. Aufgrund einer Ad-hoc-Meldung Mitte Dezember seien die positiven Entwicklungen bereits vorab im Konsens antizipiert worden.Bereits Mitte Dezember sei in einer Ad-hoc-Meldung verkündet worden, dass die Nachfrage nach Flugreisen weiterhin sehr hoch sei und die durchschnittlichen Erlöse je Passagier "deutlich über dem Vorkrisenniveau" liegen würden. Gleichzeitig sei die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis auf rund EUR 1,5 Mrd. angehoben worden (zuvor: mehr als EUR 1 Mrd.). So habe sich das heute Morgen veröffentlichte finale bereinigte EBIT wenig überraschend auf EUR 1,5 Mrd. belaufen. Der Konzernumsatz habe im Vergleich zum Vorjahr von EUR 16,8 Mrd. auf EUR 32,8 Mrd. nahezu verdoppelt werden können, was ebenfalls im Bereich der jüngsten Schätzungen gelegen habe.Ausblick: Für das laufende Geschäftsjahr werde weiterhin eine starke Nachfrage nach Flugtickets erwartet, wobei diese im zweiten und dritten Quartal aufgrund der üblichen Saisonalität am stärksten ausfallen solle. Zwar gehe man im ersten Quartal von einem negativen bereinigten Betriebsergebnis aus, auf Gesamtjahressicht erwarte man jedoch eine Verbesserung.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Lufthansa lautete "Halten", so Sebastian Mathe und Helge Rechberger, Analysten der RBI. (Analyse vom 03.03.2023)3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.