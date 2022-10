Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,739 EUR +0,16% (20.10.2022, 08:48)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.10.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten Jahren habe die Lufthansa-Aktie einen schweren Stand gehabt. Mit einem zweistelligen Kursplus im Oktober zeige das Papier aktuell aber zumindest eine technische Gegenbewegung. Handele es sich bei dieser Aufwärtsreaktion lediglich um ein Strohfeuer oder doch um eine echte Trendwende? Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden sich auf eine charttechnische Spurensuche begeben: Im letzten Jahr habe der Titel immer wieder die horizontale Haltezone der letzten 20 Jahre bei rund 5,50 EUR getestet und letztlich bestätigt. Der Startpunkt der aktuellen Kursavancen sei also vielversprechend. Damit rücke gleichzeitig auch der seit 2018 bestehende Abwärtstrend (akt. bei 6,58 EUR) in den Mittelpunkt. Ein nachhaltiger Trendbruch würde die mittelfristigen Perspektiven der Aktie deutlich verbessern. Auf den diskutierten Befreiungsschlag würden verschiedene Indikatoren hoffen lassen: So liege im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) bereits eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Der MACD untermauere den laufenden Gezeitenwandel zudem mit einer mehrjährigen positiven Divergenz. Die 38-Monats-Linie (akt. bei 7,18 EUR) definiere dann den nächsten Widerstand. Danach ergebe sich das nächste Schlüssellevel bei 7,92 EUR, denn ein Anstieg über diese Marke würde eine Bodenbildung abschließen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:6,757 EUR +1,43% (19.10.2022, 17:35)