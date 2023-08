Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (03.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Satte Verluste bei der Lufthansa-Aktie. Dabei laufe es absolut rund: Die Lufthansa steuere nach einem Rekordergebnis im zweiten Quartal auf eines der drei lukrativsten Jahre ihrer Geschichte zu. Dank guter Nachfrage und höherer Ticketpreise rechne Vorstandschef Carsten Spohr beim bereinigten EBIT jetzt mit einem Gewinn von mindestens 2,6 Milliarden Euro.Nur 2017 und 2018 - rund um die Pleite der kleineren Rivalin Air Berlin - habe die Lufthansa noch mehr verdient. Unterdessen biete der Konzern in diesem Sommer und im Gesamtjahr immer noch weniger Flüge an als im Vor-Corona-Jahr 2019, wie er am Donnerstag in Frankfurt mitgeteilt habe.Marktteilnehmer hätten sich auf die negativen Aspekte der Zwischenbilanz fokussiert - darunter den bereinigten freien Barmittelzufluss. Dieser habe mit 589 Millionen Euro nur rund halb so hoch gewesen, wie von Analysten im Schnitt erwartet. Dies überlagere die positive Überraschung beim operativen Gewinn, habe ein Aktienhändler am Morgen erklärt. Branchenexperte Harry Gowers von der US-Bank JP Morgan habe die gestiegenen Kosten des Airline-Konzerns moniert, die Quartalszahlen aber als insgesamt solide gewertet.Mit ihrer konkretisierten Jahresprognose stoße die Lufthansa wieder in frühere Gewinnsphären vor. 2017 habe der Konzern vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes EBIT) knapp 3 Milliarden Euro verdient, nachdem die bis dahin wichtigste heimische Konkurrentin im August des Jahres Insolvenz angemeldet habe. Ein Jahr darauf seien es noch gut 2,8 Milliarden Euro gewesen.Nach den Milliardenverlusten aus den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 habe die Lufthansa 2022 operativ immerhin wieder rund 1,5 Milliarden Euro verdient. Für 2023 habe der Vorstand noch im Mai nur allgemein einen "deutlichen" Anstieg in Aussicht gestellt.Dass Konzernchef Spohr und Finanzchef Remco Steenbergen jetzt mindestens 2,6 Milliarden Euro anpeilen würden, liege auch an glänzenden Geschäften im zweiten Quartal. Da habe die Lufthansa ihren Umsatz dank mehr Passagieren und höherer Ticketpreise im Jahresvergleich um 17 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn habe sich nahezu auf knapp 1,1 Milliarden Euro verdreifacht und damit so hoch wie noch nie in einem zweiten Quartal gelegen. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 881 Millionen Euro und damit dreieinhalbmal so viel wie ein Jahr zuvor geblieben.Hätten die Passagier-Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels und Eurowings im zweiten Quartal 2022 kurz nach dem Abklingen der Omikron-Welle noch mit insgesamt 86 Millionen Euro in den roten Zahlen gesteckt, hätten sie diesmal mit einem bereinigten operativen Gewinn von 965 Millionen Euro nur knapp die Milliardenschwelle verfehlt. Alle Airlines des Bereichs hätten schwarze Zahlen abgeliefert.Unterdessen habe die Wartungssparte Lufthansa Technik von der gestiegenen Nachfrage profitiert. Ihr bereinigter operativer Gewinn sei um 39 Prozent auf 156 Millionen Euro gestiegen und habe damit so hoch wie noch nie in einem zweiten Quartal gelegen.Ganz anders sei es der Frachtsparte Lufthansa Cargo ergangen, die den operativen Gewinn des Konzerns im gesamten Vorjahr quasi allein eingeflogen habe. Denn die Sonderkonjunktur aus den Pandemiejahren mit knappen Kapazitäten und hohen Transportpreisen sei inzwischen sichtbar zu Ende. Im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres sei der bereinigte operative Gewinn der Sparte nun von 482 Millionen auf nur noch 37 Millionen Euro eingebrochen.Beim Ausbau des Flugangebots auf das Niveau der Vor-Corona-Zeit komme die Lufthansa indes langsamer voran als manch andere Airline. Nach 83 Prozent im zweiten Quartal sollten es im wichtigen Sommerquartal von Juli bis September immerhin 88 Prozent sein. Für das Gesamtjahr habe der Vorstand jetzt nur noch 85 Prozent auf dem Zettel. Noch im Mai habe das Management 85 bis 90 Prozent in Aussicht gestellt.Unterdessen beginne unter den Stammpiloten der Lufthansa die Abstimmung über das Verhandlungsergebnis im laufenden Tarifkonflikt. Die Mitglieder der Vereinigung Cockpit (VC) seien zu einem Votum bis zum 10. August aufgerufen, wie Unternehmen und Gewerkschaft am Donnerstag intern angekündigt hätten. Laut VC sei die Zustimmung von mindestens der Hälfte der Stimmberechtigten notwendig, um das Paket anzunehmen. Im anderen Fall würden erneut Streiks drohen.Der heutige Kursabschlag erscheine deutlich überzogen. Denn die starken Zahlen für das abgelaufene Quartal und der positive Ausblick seien weitere Belege dafür, dass sich das Marktumfeld für Airlines angesichts der stetig zunehmenden Reiselust weiter aufhelle. Noch stehe allerdings die charttechnische Trendwende beim MDAX-Titel aus.Wer die Anteilscheine der Lufthansa bereits im Depot hat, belässt den Stopp bei 7,80 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2023)