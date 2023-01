Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,785 EUR +0,29% (16.01.2023, 10:47)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,769 EUR -0,13% (16.01.2023, 11:03)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe zuletzt ihre Klettertour fortgesetzt und ein neues 52-Wochen-Hoch bei 8,85 Euro markiert. Seit Anfang Oktober stünden damit mehr als 50% Plus zu Buche. Unternehmensspezifische Nachrichten gebe es zum Wochenauftakt nicht. Ein Analystenhaus habe sich jedoch zu Wort gemeldet und sieht den Luftfahrt-Titel in noch größere Höhen aufsteigen. Die US-Bank JPMorgan habe das Kursziel für Lufthansa von 9,80 auf 10,70 Euro angehoben und dabei das "overweight"-Rating bestätigt. Nach der Vorgabe hätte die Lufthansa-Aktie noch rund 21% Aufwärtspotenzial.Die Lufthansa-Aktie könne am Montag leicht zulegen. Auf dem weiteren Weg nach oben müsste die Aktie nunmehr den starken Widerstandsbereich um 8,95 Euro überwinden - am 26. Februar 2021 und am 8. März 2021 seien jeweils Verlaufshochs in der Kursregion mit 8,92 bzw. 8,94 Euro auszumachen. Nach unten, also im Falle einer jederzeit - auch mit Blick auf den Gesamtmarkt - möglichen Konsolidierung, dürfte der erste Halt im Bereich von 8,50 Euro stattfinden. Im Anschluss würden dann die 8,25er- bzw. die 8-Euro-Marke ins Blickfeld rücken.Mit Blick auf den fulminanten Anstieg dürfte die Luft für den MDAX-Wert allmählich dünn werden. Zudem würden sich knapp unter der 9-Euro-Marke starke Widerstände befinden. Investierte Anleger sollten daher zumindest über Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Die Lufthansa-Aktie stehe nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link