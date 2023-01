Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,663 EUR +0,99% (24.01.2023, 10:37)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,677 EUR +0,80% (24.01.2023, 10:22)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Luftverkehrskonzern versuche derzeit, sich in den verschiedenen Geschäftsbereichen besser aufzustellen. Neben der angestrebten ITA-Übernahme zur Stärkung des Italien-Geschäfts rücke nun die Tochter Lufthansa-Technik (LHT) in den Fokus. Diese solle laut Medienberichten zu einem führenden Spezialisten für die Flugzeugwartung ausgebaut werden.Die jüngsten Entwicklungen würden genau in diese Richtung gehen. Die IT-Beratungsfirma Lufthansa Industry Solutions, die bisher selbst eine Lufthansa-Tochter gewesen sei, solle nunmehr in der Techniksparte integriert werden, habe das "Handelsblatt" berichtet. Damit werde die Flugzeugwartung zunehmend digitalisiert, bisher würden die Arbeiten meist noch in Papierform protokolliert.Diese Aufwertung der Technik-Sparte sei durchaus spannend. Die Lufthansa wolle 20 Prozent der LHT-Anteile abgeben bevorzugt an einen Investor, alternativ über einen Teilbörsengang. Die Konzernführung rechne mit einem Verkaufspreis von etwa 1,5 Milliarden Euro. Ende Januar sollten die Gespräche mit Investoren wie Advent, Blackstone, CVC, Carlyle, KKR, Bain und EQT beginnen.Der MDAX-Titel sei nach seinem Höhenflug, der bereits Ende September vergangenen Jahres begonnen habe, zunehmend anfällig für (größere) Rücksetzer. Zudem spreche auch die Bewertung gegen weiter steigende Kurse.Investierte Anleger sollten über Gewinnmitnahmen nachdenken, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link