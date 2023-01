Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,184 EUR +4,33 (18.01.2023, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,229 EUR +5,17% (18.01.2023, 16:30)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bereits seit Ende September befinde sich die Lufthansa-Aktie in einem Aufwärtstrend. Am Mittwoch würden positive Nachrichten der Konkurrenz zusätzlich beflügeln und dafür sorgen, dass das Papier der Kranich-Airline mit einem Plus von über 4% an die MDAX-Spitze springe. Zudem habe die Lufthansa am Mittwoch ein Gebot für eine ITA-Beteiligung abgegeben.Am Dienstag nach US-Börsenschluss habe United Airlines Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vermeldet und mit diesen die durchschnittlichen Prognosen der Analysten deutlich übertreffen können. Die Fluggesellschaft habe von einem höheren Passagieraufkommen nach der Corona-Krise profitiert und so den gestiegenen Kerosinpreisen trotzen können. Ähnliches schienen Investoren auch für die Lufthansa zu erwarten, sodass die Aktie am Mittwoch deutlich zulege.Weniger Einfluss auf die Kursentwicklung dürfte derweil ein am Mittwoch abgegebenes Angebot zum Einstieg bei der italienischen ITA-Airways an. Wie die FAZ am Dienstag berichtet habe, werde die Lufthansa dem Vernehmen nach rund 300 Mio. Euro für einen Anteil von 40% bieten. Damit würde die Lufthansa günstiger wegkommen als noch im letzten Jahr, als man zusammen mit MSC rund 850 Mio. Euro für 80% der Anteile geboten habe. Zunächst solle es bei einer Minderheitsbeteiligung bleiben, eine Komplettübernahme könne allerdings folgen. Ein Kauf von ITA würde es der Lufthansa mit neuen Drehkreuzen, etwa Rom, ermöglichen, das lukrative Transatlantik-Geschäft auszubauen.Mit dem deutlichen Kursplus springe die Lufthansa-Aktie auf den höchsten Stand seit März 2021. Ein Sprung über das Hoch bei 9,25 Euro würde ein weiteres starkes Kaufsignal bedeuten. Bereits zuletzt sei es der Aktie gelungen, mehrere Widerstände unterhalb der 9-Euro-Marke zu überwinden und aus dem aufwärts gerichteten Trendkanal nach oben auszubrechen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.