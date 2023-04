XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,226 EUR -0,33% (03.04.2023, 14:04)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (03.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe zuletzt die wichtige 10-Euro-Marke zurückerobert. Zum einen stehe die ITA-Übernahme bevor, zum anderen würden sich die positiven Analystenstimmen mehren. Nachdem die Deutsche Bank jüngst Optimismus verbreitet habe, trete nun die UBS mit einer positiven Einschätzung auf den Plan. Die Schweizer Großbank habe die Einstufung für Lufthansa auf "buy" mit einem Kursziel von 13,25 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte der Titel ausgehend vom aktuellen Niveau noch rund 29% Aufwärtspotenzial.Die Lufthansa-Aktie verzeichne am Montag ein leichtes Plus auf 10,27 Euro und notiere damit weiterhin über der charttechnisch wichtigen 50-Tage-Linie als auch über der besagten 10-Euro-Marke. Nächstes Ziel auf dem weiteren Weg nach oben wäre das Verlaufshoch vom 13. März bei 10,60 Euro. Danach rücke das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 Euro ins Blickfeld.Die Rückeroberung der 10-Euro-Marke sowie das Überwinden des GD50 seien charttechnisch positiv zu bewerten. Womöglich sei die Konsolidierung zu Ende - auch abhängig vom Gesamtmarkt - und die Lufthansa-Aktie setze zu einer neuen Aufwärtsbewegung an. Langfristig investierte Anleger hätten jüngst einen Teil der seit September aufgelaufenen Gewinne mitgenommen und würden mit der Rest-Position auf weitere Kurssteigerungen setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:10,19 EUR -0,74% (03.04.2023, 14:17)