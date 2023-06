Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (28.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Geschäfte bei den Airlines würden immer besser laufen. Einen weiteren Beleg dafür habe gestern Lufthansa-Konkurrent Delta Air Lines geliefert. Denn eine starke Ticketnachfrage und niedrigere Kerosinpreise würden die US-Fluggesellschaft zuversichtlicher für das laufende Jahr stimmen. Daher habe der Konzern nun die Gewinnprognose angehoben.Demnach dürfte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie das obere Ende der bisherigen Zielspanne von 5,00 bis 6,00 US-Dollar erreichen, habe das Unternehmen anlässlich seines Investorentags am Dienstag in Atlanta mitgeteilt. Von Bloomberg befragte Analysten hätten zuletzt im Schnitt mit 5,81 Dollar gerechnet. Am Finanzmarkt seien die Nachrichten positiv angekommen: Im vorbörslichen New Yorker Handel habe die Delta-Aktie um rund ein Prozent zugelegt.Um den höheren Gewinn zu erreichen, sollten in diesem Jahr nun 12 Prozent des Umsatzes als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben. Auch dies entspreche dem oberen Ende der bisherigen Zielspanne. An seinen Zielen für 2024 halte das Management um Delta-Chef Ed Bastian unterdessen fest. So solle die bereinigte operative Marge auf 13 bis 15 Prozent steigen und der bereinigte Gewinn auf mehr als sieben Dollar je Aktie klettern.Außerdem solle der bereinigte freie Barmittelzufluss weiter anschwellen. Im laufenden Jahr rechne die Konzernführung mit etwa 3 Milliarden Dollar, nachdem bisher mehr als 2 Milliarden auf dem Zettel gestanden hätten. Für 2024 habe das Management weiter mehr als 4 Milliarden im Auge.Auch bei der Lufthansa dürfte das laufende Geschäftsjahr relativ gut laufen. Es dürfte spannend werden, ob bei der Präsentation der Q2-Zahlen im August oder womöglich etwas früher die Guidance angehoben werde. Indes habe die kanadische Bank RBC Lufthansa mit "sector-perform" und einem Kursziel von 10 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die europäischen Fluggesellschaften profitierten im Zuge der Corona-Erholung derzeit von einer starken Nachfrage sowie begrenzten Flugkapazitäten, habe Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Zudem seien die Kerosinpreise im Jahresvergleich um mehr als 45 Prozent gesunken, was den Airlines einen "dreifachen Rückenwind" biete.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link