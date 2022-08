Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Lufthansa-Konzern teste auf dem skandinavischen Markt einen neuen Ticket-Tarif, welcher der Umwelt zugutekommen solle. Neben den klassischen Tarifen Light, Classic und Flex erscheine seit Dienstag bei Europaflügen aus Norwegen, Schweden und Dänemark auch ein sogenannter "grüner Tarif" im Buchungsprozess, wie der Konzern in Frankfurt mitgeteilt habe. Man sei damit der erste internationale Luftverkehrskonzern, der etwas Derartiges anbiete.Mit dem "Green-fare"-Ticket würden die Kunden automatisch einen CO2-Ausgleich erwerben, der zu 20 Prozent über nachhaltig aus Speiseresten produzierte Kraftstoffe (SAF) und zu 80 Prozent mit Klimaschutzprojekten erreicht werde. Der neue Tarif sei sowohl in der Economy- als auch in der Businessklasse buchbar.Ein derartiger Ausgleich mache den CO2-Ausstoß einer Flugreise aber keineswegs ungeschehen und könne sogar umweltschädliches Verhalten nachträglich legitimieren, würden Kritiker argumentieren. SAF sei bislang nur in geringen Mengen verfügbar. Die EU plane Mindestquoten zur Beimischung in herkömmliches Kerosin. Lufthansa habe dazu einen Liefervertrag mit Shell über 1,8 Millionen Tonnen für den Zeitraum 2024 bis 2031 abgeschlossen.In den übrigen Märkten außerhalb Skandinaviens mache Lufthansa ihren Kunden weiterhin ein Kompensationsangebot am Ende des Buchungsprozesses. Die Passagiere hätten dort über die Plattform "Compensaid" zu unterschiedlichen Preisen die Wahl zwischen SAF, Klimaschutzprojekten oder einer Mischung aus beiden.Die Herausforderungen für den MDAX -Konzern würden nicht weniger. Ein Streik, womöglich in der Hauptreisezeit, wäre vor allem für die urlaubshungrigen Kunden katastrophal. "Der Aktionär", der die LH-Aktie jüngst aufgrund starker vorläufiger Zahlen auf seine Watchlist genommen habe, beobachte derweil die weitere Entwicklung von der Seitenlinie aus. Frische Impulse könnten am diesem Donnerstag (4. August) kommen, wenn die Lufthansa ihr vollständiges Zahlenwerk zum zweiten Quartal präsentiert, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.