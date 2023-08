Prognose

• Kurzfristiger Ausblick 4h - Kurzfristig orientierte Anleger (nächste 3 Monate):



Der Aktie müsse sich über der SMA200 festsetzen und danach rasch in den Bereich der 9,50 EUR laufen. Sollte sich dies einstellen, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen könnte. Ein Tagesschluss unter der SMA50 müsste bärisch interpretiert werden.



Charttechnik



Widerstände

• 10,49

• 11,13

• 12,95

• 17,91



Unterstützungen

• 9,13

• 9,05

• 8,99

• 8,92

• 8,90

• 8,89

• 8,88

• 8,87

• 7,64

• 5,26



(Analyse vom 01.08.2023)





Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (01.08.2023/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ausgangslage: Die Lufthansa-Aktie befinde sich seit März 2023 im Sinkflug, habe sich in den letzten Handelstagen aber etwas erholen können. Könne der Anteilsschein jetzt im Bereich der 9,20/9,30 EUR wieder in Richtung des Jahreshochs laufen?• Aktueller Preis: 9,20 EUR• Marktkapitalisierung: 10,96 Mrd. USD• Umsatz 2022: 32,77 Mrd. EUR• Eigenkapitalquote: 19,23%• KGV 2023*: 10,45• Vier Wochen Performance: 8,15%• Bewertung: leicht unterbewertet• Div. Rendite 2022: 4,10%Der Vorstandsvorsitzende, auf neudeutsch CEO, der Lufthansa, Carsten Spohr, habe in einem aktuellen Magazin-Interview versichert, dass die Airline in diesem Jahr trotz weniger Flüge ein Rekordergebnis einfliegen werde.Die Aktie habe Anfang März bei 11,13 EUR das Jahreshoch formatiert. Es sei vom Hoch zurückgegangen an die 9 EUR. Nach einer kleinerer Zwischenerholung, die knapp über die 10 EUR gegangen sei, hätten die Notierungen bis Ende Juli sukzessive nachgegeben. Im Tageschart sei erkennbar, dass sich die Aktie im Bereich der SMA200 (aktuell bei 8,90 EUR) habe stabilisieren können und es in den letzten Handelstagen geschafft habe, sich über diese Durchschnittslinie als auch über die SMA20 (aktuell bei 8,92 EUR) zu schieben.Werde der Ausbruch aber im Laufe dieser Handelswoche nicht bestätigt, so könnte es wieder in Richtung der SMA20/SMA200 gehen. Beide Durchschnittslinien lägen aktuell eng zusammen, die Aktie sei im Bereich der 8,90 EUR vergleichsweise gut unterstützt. Im Tageschart sei erkennbar, dass die SMA200 in den letzten beiden Handelswochen ein guter Support gewesen sei. Etabliere sich die Lufthansa-Aktie aber per Tagesschluss wieder unter dieser Linie, so würde sich das Chartbild nachhaltig eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die bis in den Bereich des Tiefs im September des letzten Jahres gehen könnten.Die Aktie habe sich über die 200-Tage-Linie im Tageschart zurückgeschoben. Damit hätten sich die bullischen Aussichten verstärkt; der Ausbruch sollte aber bestätigt werden. Vorsicht wäre geboten, wenn die Aktie per Tagesschluss wieder unter das Level bei 8,90 EUR falle und der Tagesschluss am Folgetag bestätigt werde.Im 4h Chart sei erkennbar, das die Lufthansa-Aktie nach einer ausgeprägten Seitwärtsphase seit Mitte des Monats etwas Substanz verloren habe. Es sei unter die 9-EUR-Marke gegangen, unter der sich die Aktie zunächst festgesetzt habe. Im Chart sei erkennbar, dass es zunächst an der SMA20 (aktuell bei 8,87 EUR) entlang gegangen sei, diese Linie sei überschritten worden. Im Nachgang dessen sei es direkt über die SMA50 (aktuell bei 8,88 EUR) gegangen, über die sich die Aktie im Anschluss habe etablieren können. Im Zuge weiterer Aufwärtsimpulse zu Wochenbeginn sei die SMA200 (aktuell bei 9,21 EUR) angelaufen worden.Mit diesem Move habe sich auch das 4h Chart etwas aufgehellt. Allerdings müsse die Aktie noch über die SMA200. Im Chart sei erkennbar, dass die letzten Versuche alle fehlgeschlagen seien, sich über dieser Durchschnittslinie festzusetzen. In unseren Augen wäre ein Überwinden nur mit Dynamik und mit Momentum denkbar, so die Experten von XTB. Idealerweise sollte eine Impulsbewegung direkt in den Bereich der 9,50 EUR laufen. Wenn sich dieser Move einstelle, könnte auch das 4h Chart bullisch interpretiert werden.Denkbar sei aber auch, dass die Aktie im Zuge eines Rücksetzers an die SMA20/SMA50 noch einmal Luft hole, um diese dynamische Bewegung abzubilden. Würden die beiden Durchschnittslinie im Zuge eines Rücksetzers aber nicht halten und setze sich die Aktie darunter fest, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es weiter abwärts an und unter die 8 EUR gehen könnte.