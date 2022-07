Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Personalvertretungen der Lufthansa hätten das Krisen-Management des Vorstands heftig kritisiert. "Anstatt die Krise der gesamten Luftfahrtbranche als Chance zu sehen, mit vereinten Kräften einen gemeinsamen Weg durch die Pandemie zu finden, sah der Konzernvorstand darin offensichtlich vielmehr die Gelegenheit, langfristig tarifliche und betriebliche (Kosten-) Strukturen abzusenken", heiße es in einem Brief an die Mitglieder des Aufsichtsrats."Wir verspielen unseren guten Ruf und auf Dauer wird Lowcost-Service und -Zuverlässigkeit zu Premiumpreisen sicher nicht funktionieren", habe es in dem Schreiben weiter geheißen. Die Situationsanalyse der Personalvertretungen falle verheerend aus. Lufthansa verspiele ihren guten Ruf und verliere langjährige Gäste, heiße es in dem Brief, der dpa vorliege. In vielen Bereichen fehle es an Personal, die Kollegen seien an der physischen und psychischen Belastungsgrenze. Dem Vorstand würden die Arbeitnehmervertreter vorhalten, nicht schnell genug umgesteuert zu haben. "Viel zu lange wurde an den Kündigungsdrohungen festgehalten, um die gewünschten Zugeständnisse doch noch zu erzielen, und in der Folge viel zu spät davon abgerückt."Pessimistisch würden sich die Arbeitnehmer auch zur Rekrutierung neuer Kräfte äußern: "Die Arbeitsbedingungen sind in vielen Bereichen so, dass es uns an Bewerbern fehlt. Die Vergütungen starten in manchen Gesellschaften unter den nun kommenden Mindestlohnanforderungen." Die Unterzeichner aus vielen Unternehmensteilen hätten die Aufsichtsräte aufgefordert, auf eine konstruktive und positive Personalführung hinzuwirken.Hausgemachte Probleme, geopolitische und konjunkturelle Sorgen sowie ein allgemein schwaches Marktumfeld seien keine gute Mischung für die Lufthansa-Aktie. Da zudem das Chartbild aktuell angeschlagen ist, sollten Anleger vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link