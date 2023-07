XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt się eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (25.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe nach wie vor mit Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Die Airline wehre sich weiterhin gegen ein Grundsatzurteil des EU-Gerichts, wonach die EU-Kommission die milliardenschweren Hilfen der Bundesregierung für die Lufthansa nicht hätte genehmigen dürfen. Nun gehe der Rechtstreit in die nächste Runde.Bereits zum Wochenauftakt habe die Lufthansa mitgeteilt, dass der Konzern beim Europäischen Gerichtshof gegen das Urteil vom 10. Mai Berufung eingelegt habe. Dieses habe die Ryanair-Behauptung bestätigt, dass die staatliche Beihilfe für die Lufthansa den Wettbewerb in unlauterer Weise zugunsten des Konkurrenten beeinflusse. Die Richter seien zu dem Schluss gekommen, dass die Bedingungen der von der Europäischen Kommission genehmigten Rekapitalisierung zu günstig für Lufthansa gewesen seien.Das Urteil zwinge die EU-Kommission möglicherweise zu einer rückwirkenden Anpassung des Rettungspakets, obwohl die Maßnahmen relativ begrenzt sein könnten, da die Lufthansa die Beihilfen bereits zurückgezahlt habe. Konkret habe die Kommission erklärt, dass sie sich zwar nicht der Klage (Berufungsverfahren) der Lufthansa vor dem obersten Gericht der EU anschließen werde, habe aber bestätigt, dass eine weitere Möglichkeit bestehe, "zu prüfen, ob eine neue Entscheidung über die Maßnahme getroffen werden soll".Die Lufthansa-Aktie gewinne im frühen Handel ein halbes Prozent auf 8,83 Euro. Nach den jüngsten Kursverlusten sei das Chartbild eingetrübt. Mit einer Rückeroberung der Neun-Euro-Marke und vor allem des GD50 (aktuell: 9,23 Euro) würde sich die technische Situation verbessern.