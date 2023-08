Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,639 EUR +1,98% (04.08.2023, 17:06)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,642 EUR +3,60% (04.08.2023, 16:52)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (04.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach drei Jahren der finanziellen Rettung kehre die Lufthansa zu einem Gewinn wie vor der Krise zurück. Ein Rekordquartal kündige den möglicherweise dritthöchsten Jahresgewinn in der Firmengeschichte an. Aber trotz dieser positiven Entwicklung schwächele die Aktie. Der Kurs stehe im Moment an einem wichtigen Kipppunkt.Satte Verluste habe es zuletzt bei der Lufthansa-Aktie gegeben. Dabei laufe es absolut rund: Die Fluggesellschaft steuere nach einem Rekordergebnis im zweiten Quartal auf eines der drei lukrativsten Jahre ihrer Geschichte zu. Indes spitze sich die Lage im Chartbild weiter zu.Nach der steilen Erholungsrally zwischen Oktober und März sei die Lufthansa-Aktie an der Widerstandszone um 10,80 Euro abgeprallt. Daraufhin sei eine Konsolidierung zwischen diesem Bereich und den Unterstützungen an den Zwischenhochs bei 8,96 und 9,25 Euro gefolgt. Nachdem die beiden Unterstützungen während der letzten viereinhalb Monate gehalten hätten, sei die Aktie nun infolge des negativen Newsflows darunter gerutscht.Doch es gebe noch Hoffnung. Kurz vor dem Wochenende verteidige der Titel die nächste wichtige Unterstützung an der 50-Tage-Linie bei 8,45 Euro (auf Wochenbasis). Schließe die Aktie heute über dieser Marke, würde das ein weiteres Verkaufssignal verhindern. Dann gelte es erneut den eben genannten Bereich zwischen 8,96 und 9,25 Euro zurückzuerobern. Erst dann sei ein Angriff auf die Widerstandszone bei 10,80 Euro sowie auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 Euro wahrscheinlich. Rutscht der Titel aber heute unter den GD50, sollten sich Anleger auf weitere Rücksetzer gefasst machen. Die nächste Unterstützung liege am 2022er-Zwischenhoch bei 7,92 Euro. Darunter diene der GD200 bei 7,59 Euro als Auffangnetz.Der jüngste Kursabschlag erscheine deutlich überzogen. Denn die starken Zahlen für das abgelaufene Quartal und der positive Ausblick seien weitere Belege dafür, dass sich das Marktumfeld für Airlines angesichts der stetig zunehmenden Reiselust weiter aufhelle. Noch stehe allerdings die charttechnische Trendwende beim MDAX-Titel aus. Wer die Aktie der Lufthansa bereits im Depot habe, belasse den Stopp bei 7,80 Euro, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: