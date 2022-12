Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie steige bereits seit Wochen und setze am Donnerstag ihre Aufwärtsbewegung fort. Zum einen habe US-Konkurrent Delta Air Lines jüngst - wie auch der Kranich-Konzern - seine Jahresprognose erhöht. Zum anderen genieße auch die Italien-Expansion weiterhin hohe Priorität, wie Unternehmensboss, Carsten Spohr, jüngst erklärt habe.Die Lufthansa sei weiter sehr an einer Übernahme der italienischen Fluggesellschaft ITA interessiert. Es sei "kein Geheimnis, dass Italien für uns einer der wichtigsten Märkte ist und wir schon heute mehr Menschen aus den USA nach Italien fliegen als nach Deutschland", so der Konzernlenker gegenüber der Wochenzeitung "Die Zeit" und habe ergänzt: "Italien ist wirtschaftlich stark und ein attraktives Urlaubsziel."Hintergrund: Die Nachfolge-Airline des insolventen Traditionsunternehmens Alitalia stehe zum Verkauf. Das italienische Finanzministerium als derzeitiger Eigner verhandele seit ein paar Wochen intensiv mit der Lufthansa.Eine Übernahme "würde nicht nur der Lufthansa, sondern auch der ITA und dem Land Italien neue Perspektiven in der Luftfahrt eröffnen", so Spohr. Eines der Kernthemen bei den Verhandlungen sei dem Vernehmen nach, wie viele Anteile der Ita zu welchem Preis verkauft werden sollten und wie viel Einfluss die Regierung in Rom behalte.Eine Beteiligung an der ITA würde das Italien-Geschäft der Lufthansa signifikant stärken und wäre damit in kluger Schachzug. Die jüngste Erhöhung der Prognosen sei zudem ein Paukenschlag gewesen. Das Passagiergeschäft scheine die Trendwende zu schaffen und könnte sich womöglich mit Blick auf 2023 weiter verbessern. Allerdings sei die Aktie mit Blick auf die Bewertung schon gut bezahlt: Während die Konkurrenz ein 2023er KGV von 9 aufweise, werde die Lufthansa mit einem Gewinnmultiple von 13 derzeit an der Börse gehandelt.Hinweis: Die Aktie sei keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Trader und charttechnisch orientierte Kurzfrist-Anleger können jedoch noch aufspringen und auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 15.12.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Hinweis auf Interessenkonflikte: