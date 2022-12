Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem der MDAX-Titel jüngst ein neues Jahreshoch bei 8,21 Euro habe erreichen können, atme die Aktie am Freitag durch. Kein Wunder, denn das Papier habe seit dem September-Tief bei 5,60 Euro mehr als 40 Prozent zugelegt. Sei das Ende der Fahnenstange nun erreicht? Gehe es nach JPMorgan, habe die Lufthansa-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial.Die US-Bank habe nämlich das "Overweight"-Rating und auch das Kursziel von 9,80 Euro bekräftigt. Demnach hätte der Luftverkehrskonzern noch weitere 21 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau.Im Luftverkehr sei trotz der kurzfristigen Stärke im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Passagiernachfrage 2023 zu rechnen, habe Analyst Samuel Bland in einem aktuellen Branchenausblick geschrieben. Das geringere Angebot im Vergleich zu 2019 könnte jedoch für positive Überraschungen bei den Durchschnittserlösen sorgen. Unter den Netzwerk-Fluggesellschaften bevorzuge er die Lufthansa aufgrund der "saubersten Bilanz" im Sektor.Die Lufthansa-Aktie verliere am Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt rund 0,6 Prozent und nähere sich damit wieder der psychologisch wichtigen Acht-Euro-Marke. Würden weitere Verkäufer auf den Plan treten, sollte nach der runden Marke das frühere Jahreshoch vom 17. Februar bei 7,92 Euro als Auffangmarke fungieren. Danach rücke die Supportzone (frühere Widerstandszone) zwischen 7,55 und 7,65 Euro ins Visier. Im Anschluss wäre der GD50 (aktuell: 7,19 Euro) eine weitere starke Unterstützung. Auf dem Weg nach oben sei nun das besagte neue Jahreshoch (8,25 Euro) das nächste Hindernis. Werde das genommen, könnte die Aktie aus charttechnischer Sicht bis zur Neun-Euro-Marke marschieren.Trader und charttechnisch orientierte Kurzfrist-Anleger können jedoch noch aufspringen und auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)