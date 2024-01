XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (16.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lufthansa habe derzeit mit Engpässen zu kämpfen, welche eine schnellere Erholung nach den von Corona geprägten Jahren verhindern würden. Zum einen erhalte man (ähnlich wie Ryanair) im laufenden Jahr wohl nicht genügend Flugzeuge. Zum anderen habe man auch beim Personal einen Engpass. Dieses Problem wolle der MDAX-Konzern nun aber so zügig wie möglich lösen.So suche die Airline zahlreiche neue Arbeitskräfte. Auch in diesem Jahr wolle man rund 13.000 Menschen in den unterschiedlichsten Berufen einstellen. Das entspreche etwa den Neueinstellungen aus dem Vorjahr. Nach dem Komplettverkauf der Catering-Gesellschaft LSG würden rund 95.000 Menschen in 90 Ländern für das Unternehmen arbeiten. Zurzeit würden unter anderem Beschäftigte für Kabine (3.500), Cockpit (1.000), Technik (2.000) und Informationstechnologie (900) gesucht. Auch beim Bodenpersonal in München und Frankfurt seien viele Stellen frei.Etwa zwei Drittel der Neueinstellungen hätten in der Vergangenheit ausscheidende Arbeitskräfte ersetzt. Ein Drittel seien zusätzliche Beschäftigte. Man fokussiere sich darauf, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, habe Personalvorstand Michael Niggemann erklärt.Indes habe die Investmentbank Stifel ihr Anlagevotum für die Papiere der Lufthansa mit "buy" bestätigt. Das Kursziel sei bei 13,00 Euro belassen worden. Analyst Johannes Braun habe erklärt, es scheine, als ob die Aktien von Fluggesellschaften für 2024 bereits einen Rückgang der Erlöse je Sitzkilometer einpreisen würden. Er gehe aber davon aus, dass dies so kommen werde. Dagegen sprächen seiner Meinung nach die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage. Seine "Top Picks" seien Air France-KLM (ISIN FR0000031122 / WKN 855111) und Lufthansa, ergänzt durch easyJet ( ISIN GB00B7KR2P84 WKN A1JTC1 ) und Ryanair ( ISIN IE00BYTBXV33 WKN A1401Z ) als weitere Kaufempfehlungen. Norwegian Air Shuttle erscheinen derzeit attraktiver, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" weiter. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:7,38 EUR -2,25% (16.01.2024, 14:03)