Grüne Unternehmens-IT braucht noch externe Starthilfe



Die gesamte Studie kann hier heruntergeladen werden.



Über PAC (Pierre Audoin Consultants)



Über Lufthansa Industry Solutions



Norderstedt (www.aktiencheck.de) - Obwohl das Thema Nachhaltigkeit bereits in neun von zehn Unternehmen einen hohen Stellenwert hat, verschiebt mehr als die Hälfte von ihnen das Erreichen einer CO2-Neutralität sowie den Aufbau einer klimaneutralen IT auf das nächste Jahrzehnt, so die Lufthansa Industry Solutions GmbH & Co. KG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle "IT & Sustainability - Reifegradindex 2023". Für die Studie hat das Marktforschungsunternehmen PAC im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions 150 IT- und Business-Entscheider aus der Automobilindustrie, dem produzierenden Gewerbe sowie dem Logistiksektor befragt."Der Green Deal der EU fordert von Unternehmen, sozial und ökologisch verantwortlich zu handeln. Auch der industrielle Mittelstand kommt am Thema Nachhaltigkeit nicht mehr vorbei", sagt Stephanie Hackenholt, Product Owner Customer Sustainability bei Lufthansa Industry Solutions (LHIND). "Und klar ist auch, dass es ohne digitale Technologien, mit deren Hilfe die notwendigen Maßnahmen unterstützt und beschleunigt werden, nicht gehen wird", so Nachhaltigkeits-Expertin Hackenholt weiter. Doch wo stehen Industrie und Logistik aktuell? Um dies zu erfahren, haben LHIND und PAC den "IT & Sustainability - Reifegradindex 2023" aufgelegt, der in diesem Jahr auf einer Skala von "0" (unreif) bis "10" (reif) einen Wert von 6,3 erreicht.Was auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aussieht, stimmt bei einer Betrachtung der Teilindizes schon nachdenklicher. So zeigt die Befragung, dass das Thema Nachhaltigkeit mit einem Wert von 7,4 beim Teilindex "Stellenwert" zwar bereits eine hohe Bedeutung in den Unternehmen genießt, gleichzeitig die Umsetzung - gemessen im Teilindex "Strategie" - mit einem Wert von 4,6 aber dahinter zurückbleibt. So strebt die Hälfte der Befragten (54 Prozent) die CO2-Neutralität für das eigene Unternehmen bis 2040 an, 35 Prozent peilen dieses Ziel erst nach 2040 an. Um ihr Unternehmen klimaneutral aufzustellen, brauchen viele Unternehmen also mehr Zeit, als sie es sich selbst wünschen."Es zeigt sich eine erhebliche Diskrepanz zwischen der generellen Entscheidung für nachhaltiges Wirtschaften und der Umsetzung klar definierter Ziele", so LHIND-Beraterin Hackenholt. Nur vier von zehn Unternehmen haben bereits Nachhaltigkeitsziele verabschiedet, deren Erreichung mit konkreten Kennzahlen gemessen werden soll. Der Rest arbeitet strategisch noch im Ungefähren oder befindet sich in der Planungsphase.