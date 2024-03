Zigtausende Pakete verlassen täglich die Warenlager in Deutschland - oft mit viel Luft und wenig Inhalt. KI-Anwendungen helfen nun, die einzelnen Waren optimal in einem Karton anzuordnen, ohne Platz zu verschwenden. Auch die exakt passende Kartongröße wird automatisch ermittelt. Und nach dem 3D-Tetris-Spiel übernimmt die KI-gestützte Routenoptimierung in Kombination mit der vollautomatischen Kommissionierung.



4. Up- und Cross-Selling - Die Kombi Smartphone/Handyhülle kann jeder



Produktplatzierungen nach dem Motto "Kunden, die Produkt A gekauft haben, finden bestimmt auch Produkt B interessant..." sind im Handel bereits etabliert. Neue KI-Anwendungen finden aber nicht nur offensichtliche Kombinationen wie Smartphone und Handyhülle, sondern auch verborgene Zusammenhänge in einem riesigen Datenberg. Produktempfehlungen werden so noch passender. Das Ergebnis: Der Warenkorbwert steigt im Gleichschritt mit der Kundenzufriedenheit.



5. Dynamic Pricing - Der optimale Preis in Echtzeit



Gerade im Einzelhandel wird der Grundsatz, dass die Nachfrage den Preis bestimmt, häufig ignoriert. Wie in Stein gemeißelt erscheinen die einmal festgelegten Preise, obwohl etwa die Nachfrage nach Baumarktartikeln am Samstagvormittag steigt, während die Nachfrage nach Backwaren in den Abendstunden abnimmt. Mit einer dynamischen Preisanpassung können Unternehmen jedoch relevante interne und externe Einflussfaktoren berücksichtigen. KI übernimmt dabei die Datenanalyse und kann so auf Basis aller verfügbaren Informationen den optimalen Preis berechnen - dynamisch und in Echtzeit.



6. Kündigerprognose - Wechselwillige Kunden rechtzeitig identifizieren



Verlorene Kunden zurückzugewinnen ist schwieriger als bestehende Kunden zu halten. Dies gilt insbesondere für Abonnement-Modelle. Ein von Lufthansa Industry Solutions entwickelter KI-Service analysiert Kundendaten und erstellt so Prognosen über Kündigungsabsichten. Wechselwillige Kunden können proaktiv mit maßgeschneiderten Angeboten oder Kampagnen zum Bleiben bewegt werden. Darüber hinaus kann in einer Simulationsumgebung evaluiert werden, wie sich bestimmte Angebotsanpassungen auf die Kündigungsrate auswirken würden.



Für Branchenkenner Marius Browarczyk, der bei LHIND auf ein Team von mehr als 150 KI- und Data-Analytics-Experten zurückgreifen kann, ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Handel keine Frage mehr des Ob, sondern nur noch des Wann und Wie: "Der Wettbewerb wird härter, der Handel muss effizienter, flexibler und schneller agieren. Mit manuellen Prozessen ist das nicht möglich. Die Zukunft liegt in einer umfassenden KI-Unterstützung, um die vorhandenen Daten auszuwerten und nutzbar zu machen."





Über Lufthansa Industry Solutions



Lufthansa Industry Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen für IT-Beratung und Systemintegration. Die Lufthansa-Tochter unterstützt ihre Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Die Kundenbasis umfasst sowohl Gesellschaften innerhalb des Lufthansa Konzerns als auch mehr als 300 Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Norderstedt beschäftigt über 2.500 Mitarbeitenden an mehreren Niederlassungen in Deutschland, Albanien, der Schweiz und den USA. (05.03.2024/ac/a/m)







