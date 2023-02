Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Keine guten Nachrichten für Lufthansa-Kunden: Tausende Passagiere seien am Mittwoch wegen einer globalen IT-Panne beim deutschen Luftverkehrskonzern von Verspätungen und Flugausfällen betroffen. Seit dem Morgen seien die Computersysteme u.a. für das Einsteigen nicht mehr betriebsbereit. Folge: Die Lufthansa-Aktie leide.Großes Chaos am Frankfurter Flughafen: Die Lufthansa habe zeitweise sämtliche Abflüge aus der Main-Metropole gestoppt. Für Landungen sei der Flughafen bereits zuvor von der Flugsicherung gesperrt worden - entsprechende Flüge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet. Passagiere seien gebeten worden, auf die Bahn umzusteigen. Man arbeite intensiv an einer Lösung, habe eine Lufthansa-Sprecherin erklärt.Für das zweite Lufthansa-Drehkreuz München habe es zunächst keine Sperrung gegeben. Bei länger anhaltenden Problemen sei dies jedoch eine Option. Von der Landesperre in Frankfurt seien auch internationale Flüge betroffen, so dass zahlreiche Umsteiger ihre Anschlüsse verpassen würden.Die gravierende IT-Panne bei der Lufthansa sei nach Einschätzung des Unternehmens von Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt ausgelöst worden. Dabei sollten mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein.Die Panne zeige, dass die Lufthansa sich womöglich besser gegen Störungen der kritischen Infrastruktur wappnen müsse, z.B. durch die Installierung eines effizienten Backups. Die Lufthansa-Aktie sei nach ihrem Höhenflug, der bereits Ende September vergangenen Jahres begonnen habe, zunehmend anfällig für Rücksetzer. Investierte Anleger sollten über Gewinnmitnahmen nachdenken, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: