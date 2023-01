Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie sei weiter auf dem Weg gen Norden. Am Mittwoch habe der MDAX-Konzern mit 8,50 Euro ein neues Zwölf-Monats-Hoch markieren können. Aus Italien kämen indes Nachrichten, dass die ITA-Übernahme kurz bevorstehe. Presseberichten zufolge werde das Frankfurter Unternehmen Mitte kommender Woche ein Angebot abschicken.Die Lufthansa dürfte am 18. Oder 19. Januar ein konkretes Angebot für den Minderheitsanteil an der italienischen Staats-Airline abgeben, wie die Zeitung Il Sore 24 Ore berichte. Das von Carsten Spohr geführte Luftfahrt-Unternehmen sei angeblich bereit, für ein 35- bis 40-Prozent-Paket zwischen 200 und 240 Millionen Euro hinzublättern - die restlichen Anteile wolle man zu einem späteren Zeitpunkt übernehmen.Mit diesem Prozedere habe die Lufthansa bereits in der Vergangenheit positive Erfahrungen gemacht. Der MDAX-Konzern habe etwa 2009 zunächst 45 Prozent an Brussels Airlines übernommen, die restlichen 55 Prozent seien 2016 in einem günstigen Moment per Call-Option für gerade einmal 2,6 Millionen Euro von den verblieben Aktionären abgelöst worden. Dieser Weg dürfte auch hier erfolgsversprechend sein.Apropos "Erfolg": Denn trotz Minderheitsbeteiligung erhalte der Käufer die volle Kontrolle über ITA Airways, so ein Passus im jüngst von der italienischen Regierung veröffentlichten Dekret. Das sei auch mit Blick auf die jüngsten Kennziffern der Staatsairline bitter nötig: Ende September habe die ITA mit einem negativen EBITDA von 290 Millionen Euro deutlich mehr Miese eingeflogen als die erwarteten 190 Millionen Euro.Die Lufthansa-Aktie pendle am Donnerstag um ihren Vortagesschluss bei 8,41 Euro. Auf dem Weg nach oben müsste das Papier zunächst das besagte neue Jahreshoch bei 8,50 Euro überwinden, nach unten bilde das dezember-Hoch bei 8,25 Euro eine erste Unterstützung, im Anschluss fungiere die Acht-Euro-Marke als Support.Die Übernahme mache aus strategischen Gründen Sinn, da Italien bereits aktuell der zweitwichtigste Markt sei - und diesen würde der MDAX-Konzern mit dem Deal weiter ausbauen. Auf der anderen Seite müsse die Lufthansa in Sachen Restrukturierung dann richtig Gas geben - daher sollte der Deal schnellstmöglich eingetütet werden. Es bleibe also spannend.Die Lufthansa-Aktie, die zuletzt gut und inzwischen nicht mehr günstig ist, befindet sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Carsten Kaletta. (Analyse vom 12.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link