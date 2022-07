Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,518 EUR -2,32% (12.07.2022, 14:49)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,538 EUR -1,18% (12.07.2022, 14:34)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Lufthansa gehöre zu dem Kandidatenkreis, der für ITA Airways ein Kaufgebot abgegeben habe. Und die Chancen, dass es zu einem Deal komme, seien offenbar gestiegen. Die italienische Regierung bevorzuge einem Medienbericht zufolge das Angebot von MSC und Lufthansa beim Verkauf von Italiens Staatsairline.Die Offerte der Großreederei zusammen mit der deutschen Fluglinie biete bessere wirtschaftliche und strategische Aussichten, habe die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" in ihrer Dienstagsausgabe unter Berufung auf Ministeriumskreise berichtet. Das zuständige Finanzministerium habe auf Nachfrage am Dienstag keine Angaben zu dem Bericht gemacht.Um die Nachfolgerin der früheren Traditionsairline Alitalia würden Berichten zufolge auch der US-Investmentfonds Certares zusammen mit den Fluggesellschaften Air France-KLM und Delta Air Lines konkurrieren. Diese böten allerdings rund 200 Millionen Euro weniger.Nachdem Interessenten in den vergangenen Wochen die Bücher Itas hätten einsehen können, um ihre Gebote einzureichen, werde nun die Entscheidung der Regierung in Rom erwartet, mit wem sie in Verhandlungen treten wolle. Ita habe erstmals am 15. Oktober 2021 abgehoben. Die Staatsairline sei in der Hand des Finanzministeriums. 80 Prozent sollten laut Medien veräußert werden, sodass 20 Prozent beim Staat bleiben würden. MSC wolle den Löwenanteil davon übernehmen und die Lufthansa mit einer kleineren Beteiligung einsteigen. Die LH-Aktie verliere am Dienstag 1,2 Prozent auf 5,54 Euro.Kurzum: Anleger sollten die LH-Aktie derzeit besser umfliegen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Hinweis auf Interessenkonflikte: