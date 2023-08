Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (09.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Flugbranche stehe angesichts des Klimawandels unter Druck. Die Luftfahrt mache nach Schätzungen im Jahr rund 2,5% der globalen CO2-Emissionen aus, mehr als Deutschland. Neben effizienteren Triebwerken und Ausgleichsmaßnahmen setze der Airline-Verband IATA deshalb auf SAF. SAF oder Sustainable Aviation Fuel sei alles, was nicht aus fossilen Ausgangsstoffen produziert und nachhaltig sei. E-Fuels, also komplett synthetisches Kerosin mit Wind- oder Sonnenkraft als Ausgangsenergie würden bislang nur im Labormaßstab gewonnen.Der Lufthansa-Konzern sehe indes sich als SAF-Pionier mit operativer Erfahrung seit 2011. Die Fluggesellschaft habe nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr rund 13.000 Tonnen beigemischtes SAF verflogen. Das seien 0,2% ihres Bedarfs gewesen. Das Unternehmen warne, dass alternative Kraftstoffe aus Biomasse oder Strom äußerst knapp und zurzeit auch fünf- bis zehnmal so teuer wie fossiles Kerosin seien. Das Beratungsunternehmen Bain bezweifele stark, dass Klimaneutralität des globalen Luftverkehrs bis 2050 erreicht werden könne, insbesondere bei einer jährlichen Steigerung des Verkehrs um 3%. Dass Fliegen mit mehr Nachhaltigkeit teurer werde, sei sicher.Fliegen nachhaltiger zu gestalten sei eine große Herausforderung für die Lufthansa und auch die gesamte Branche. Vermutlich werde die sukzessive Erhöhung der SAF-Quote dazu führen, dass Flüge nach und nach teurer würden - und die Fluggesellschaften die Kosten auf die Kunden umlegen würden. Aktuell laufe es bei der Lufthansa indes absolut rund, die Bewertung sei immer noch sehr günstig. Das Einzige, was derzeit gegen einen Einstieg spreche, sei weiterhin das eher maue Chartbild. Wer die Lufthansa-Aktie bereits im Depot habe, bleibe dabei und beachte den Stoppkurs bei 7,80 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: