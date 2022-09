XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,865 EUR -1,30% (05.09.2022, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.09.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Hoffen auf Abheben - ChartanalyseNach einer temporären Erholung kehrten im August die Verkäufer in der Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Mit ihnen habe der Aktienkurs in den vergangenen Tagen erneut den zentralen Unterstützungsbereich ab ca. 5,70 EUR getestet, der der Aktie schon seit Monaten Halt gebe. Glücklicherweise habe sich auf diesem auch aktuell genug Kaufinteresse gefunden, um die Verkaufswelle zu stoppen. Bis dato konsolidiere die Aktie jedoch nur auf tiefem Niveau. Ein neuer Aufwärtstrend habe noch nicht gestartet werden können.Trader und Anleger in der Lufthansa-Aktie würden mit der Nähe zum zentralen Unterstützungsbereich ab 5,70 EUR auf ein baldiges Abheben des Bullenfliegers hoffen. Aktuell müssten die Kurse dafür über 5,965 EUR ausbrechen. Dann könnte eine Rally auf 6,889 EUR und später auch darüber hinaus starten. Mit einem kurzfristig neuen Tief unterhalb von 5,691 EUR würde sich die Lage in der Lufthansa-Aktie zwar zuspitzen, sie wäre aber nicht hoffnungslos. Immer noch stehe den Bullen der Preisbereich bis hin zu ca. 5 EUR zur Verfügung, um Druck zu machen. Erst darunter würde sich ein neues bärisches Signal ergeben, dann aber auch ein größeres. (Analyse vom 06.09.2022)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:5,79 EUR -0,96% (06.09.2022, 08:49)