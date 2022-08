XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,026 EUR +0,53% (01.08.2022, 10:12)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es würden neue Probleme für die Lufthansa drohen: Ein Streik der Piloten sei wieder ein Stück näher gerückt. In einer Urabstimmung hätten sich die Mitglieder der Vereinigung Cockpit (VC) mit einer sehr deutlichen Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Das habe die Gewerkschaft am Sonntag nach Auszählung der Stimmen berichtet.Die Herausforderungen für den MDAX-Konzern würden nicht weniger. Ein Streik, womöglich in der Hauptreisezeit, wäre v.a. für die urlaubshungrigen Kunden katastrophal. "Der Aktionär", der die Lufthansa-Aktie jüngst aufgrund starker vorläufiger Zahlen auf seine Watchlist genommen habe, beobachte derweil die weitere Entwicklung von der Seitenlinie aus. Frische Impulse könnten am diesem Donnerstag (4. August) kommen, wenn die Lufthansa ihr vollständiges Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorlege, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2022)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:6,002 EUR -0,43% (01.08.2022, 10:26)