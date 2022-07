Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An den Flughäfen tobe ohnehin schon das Chaos. Nun könnte es mitten in der Hauptreisezeit bei der Lufthansa auch noch zu Streiks kommen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wolle laut dpa-Bericht unter den rund 5.000 Lufthansa-Piloten eine Urabstimmung starten. Bei einer Zustimmung wären sogar unbefristete Streiks möglich.Ein Lufthansa-Sprecher habe erklärt, dass man weiterhin eine Lösung am Verhandlungstisch anstrebe. An dem verabredeten Verhandlungsplan halte man fest. "Wir wollen gemeinsam zukunftsfähige Lösungen erarbeiten, die sowohl die erhöhte Inflation als auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens berücksichtigen." Auch die VC betonte ihre weitere Gesprächsbereitschaft.Grund für die Streikvorbereitungen der VC seien die nach sechs Verhandlungsrunden festgefahrenen Verhandlungen über einen neuen Gehaltstarifvertrag. Dem Schreiben zufolge habe Lufthansa bislang kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Die VC verlange nach eigenen Angaben unter anderem Gehaltssteigerungen von fünf Prozent im laufenden Jahr und einen automatisierten Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr. Sie habe den laufenden Vertrag zum 30. Juni gekündigt.Im Hintergrund schwele zudem ein Konflikt über die künftige Konzernstrategie. Die VC habe sich in der Vergangenheit die exakte Zahl von 325 Flugzeugen garantieren lassen, die ausschließlich von Kapitänen und Ersten Offizieren geflogen werden dürften, die dem Konzerntarifvertrag unterlägen. Die Lufthansa habe unter dem Eindruck der Corona-Krise die entsprechende Vereinbarung aufgekündigt und begonnen, unter dem Kranich-Logo einen neuen Flugbetrieb mit niedrigeren Tarifbedingungen aufzubauen. Die neue Airline solle im Europa-Verkehr wesentliche Aufgaben der bisherigen Kerngesellschaft übernehmen.Die Herausforderungen für die Lufthansa würden nicht kleiner. Ein Streik, gerade in der Hauptreisezeit, wäre vor allem für die urlaubshungrigen Kunden katastrophal. Der AKTIONÄR, der die LH-Aktie jüngst - aufgrund überraschend starker vorläufiger Zahlen - auf seine Watchlist genommen hat, beobachtet derweil die weitere Entwicklung von der Außenlinie. Frische Impulse könnten am 4. August kommen, wenn die Lufthansa ihr vollständiges Zahlenwerk zum zweiten Quartal präsentiert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.(Mit dpa-AfX)