Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,06 EUR +0,88% (19.12.2023, 16:42)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,072 EUR +1,29% (19.12.2023, 16:28)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (19.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Ein guter Tag für Airline-Aktien, die nahezu durch die Bank zulegen könnten. Denn in einer Branchenstudie bleibe UBS-Analyst Jarrod Castle optimistisch für die Branche. Viele Bewertungen seien niedriger als in der Vergangenheit an einem Ergebnispeak. Eingepreist sei eher ein massiver Abschwung im Flugverkehr, den er so nicht erwarte.Damit ergäbe sich eher Überraschungspotenzial als Kursrisiken. Castle empfehle neben Air France-KLM auch Jet2, Easyjet, Ryanair, Wizz Air und Lufthansa. Nur die Papiere von IAG habe er mit "Neutral" bewertet. Das Kursziel für die Lufthansa-Aktie habe er von 14,00 auf 15,00 Euro erhöht, für die Ryanair-Aktie habe er den fairen Wert von 24,40 auf 26,00 Euro angehoben.Selbst die zunächst schwachen Aktien der Lufthansa seien vom Tagestief aus über vier Prozent gedreht und würden nun ein Prozent im Plus liegen. Belastet habe hier zunächst die angekündigte Flugplanreduzierung. Indes habe die Lufthansa erstmals seit Jahren wieder Kurz- und Mittelstreckenjets beim US-Hersteller Boeing bestellt. Zusätzlich zu 40 fest georderten Maschinen des Typs 737-8 Max habe sich der Konzern die Option auf weitere 60 Maschinen der Amerikaner gesichert, wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe. Seit 1968 habe die Lufthansa zu den Großkunden der 737, des meistgebauten Jets der Welt gehört. Sie habe die vorerst letzte Maschine aber 2016 ausgemustert und auf den kürzeren Strecken eine reine Airbus-Flotte betrieben. Laut Boeing habe die Lufthansa letztmals 1995 eine neue 737 erhalten. Auf der Langstrecke seien immer Flugzeuge beider Hersteller zum Einsatz gekommen.Beim Dauerlieferanten Airbus habe die Lufthansa 40 Jets vom kleineren Typ A220 mit 148 Sitzplätzen bestellt, die ab 2026 vor allem bei der neuen Gesellschaft City Airlines in München und Frankfurt eingesetzt werden sollten. Die Lufthansa habe sich weitere 20 Optionen auf die A220 und 40 Optionen auf ihren Standard-Jet A320 gesichert. Sämtliche festbestellten Flugzeuge zusammen hätten laut Mitteilung einen Listenpreis von rund neun Milliarden Dollar, wobei deutliche Preisnachlässe bei Großbestellungen üblich seien.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: