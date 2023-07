ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (06.07.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Gute Nachrichten aus der Luftfahrtbranche - AktienanalyseDie Fluggesellschaft Delta Air Lines peilt aufgrund der starken Ticketnachfrage und niedrigerer Kerosinpreise für das laufende Jahr nun einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie am oberen Ende der bisherigen Zielspanne von 5,00 bis 6,00 Dollar an, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Von Bloomberg befragte Analysten hätten zuletzt im Schnitt mit 5,81 Dollar gerechnet. Der bereinigte frei Barmittelzufluss solle außerdem nun etwa drei Mrd. Dollar erreichen, nachdem man zuvor mit mehr als zwei Mrd. Dollar gerechnet habe. Insbesondere die Nachfrage nach Fernreisen sei ungebrochen, habe Delta anlässlich seines Investorentages in Atlanta mitgeteilt. Zudem seien die Treibstoffkosten im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel gesunken.Spannend werde daher nun zu sehen sein, ob auch die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) bei der Vorlage der Q2-Zahlen im August optimistischere Töne anschlagen werde. Glaube man einigen Analysten, stünden die Chancen dafür gar nicht mal schlecht. So habe etwa die kanadische Bank RBC die Aktie kürzlich mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 10 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die europäischen Fluggesellschaften hätten im Zuge der Corona-Erholung derzeit von einer starken Nachfrage sowie begrenzten Flugkapazitäten profitiert, so der zuständige Analyst. Zudem seien die Kerosinpreise im Jahresvergleich um mehr als 45 Prozent gesunken, was den Airlines einen "dreifachen Rückenwind" biete.Für Anleger ebenfalls nicht uninteressant: Kurz vor Beginn der Sommerreisewelle seien Vertreter von Flughäfen und Reisebranche zuversichtlich, dass sich ein das Chaos an den deutschen Flughäfen wie im vergangenen Jahr so nicht wiederhole Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV seien an Flughäfen unter anderem Prozesse verbessert und Mitarbeiter angeworben worden. Die aktuelle Reisesaison werde deutlich besser laufen, erwarte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. (Ausgabe 26/2023)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:9,18 EUR -2,45% (06.07.2023, 12:13)XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:9,181 EUR -2,61% (06.07.2023, 12:00)