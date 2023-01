Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie, die am vergangenen Freitag mit 8,46 Euro ein neues 12-Monats-Hoch habe markieren können, scheine zum Wochenauftakt erstmal durchzuatmen. Am heutigen Montag stünden Minuszeichen vor den Papieren der Kranich-Airline. Dabei kämen gute Nachrichten in Sachen ITA-Übernahme aus Italien.Der MDAX-Konzern könnte in der kommenden Woche ein Angebot für eine Minderheitsbeteiligung an ITA Airways machen, habe Bloomberg berichtet und sich dabei wiederum auf die italienische Nachrichten- und Presseagentur ANSA bezogen. Die italienische Regierung habe jüngst den Weg für eine solche Transaktion in Form eines verabschiedeten Dekrets frei gemacht, um den Verkaufsprozess für den Nachfolger der bankrotten Alitalia zu beschleunigen.Der dahinterstehende Plan: Die deutsche Fluggesellschaft könnte einen Anteil von zunächst 40 Prozent an der an der Fluggesellschaft, die sich im Besitz des italienischen Finanzministeriums befinde, und dann auf eine Mehrheitsbeteiligung aufstocken, wie ANSA berichtet habe. Das Geschäft würde es Lufthansa ermöglichen, in einem der größten europäischen größten Luftverkehrsmarkt Europas zu expandieren.Hintergrund: Das deutsche Luftfahrtunternehmen habe schon Anfang des Jahres in einer Partnerschaft mit der Reederei MSC eine Übernahme von ITA angestrebt. Nach monatelangen Verhandlungen habe sich die Regierung von Ex-Ministerpräsident Mario Draghi jedoch zunächst für die Offerte des US-Fonds Certares entschieden. Die weiteren Gespräche mit den Amerikanern seien aber im Herbst gescheitert, sodass die Lufthansa - von nun an ohne MSC - wieder Einblick in die Bücher von ITA Airways bekommen habe und einen neuen Übernahme-Anlauf habe starten können.Die ITA-Übernahme rücke näher. Dieser Deal wäre im Ergebnis ein kluger Schachzug. Italien sei schon gegenwärtig der zweitwichtigste kontinentale Markt. Mit der ITA könnte die Kranich-Airline Passagiere - vor allem aus dem wirtschaftlich starken Norden des Mittelmeerlandes - zu den Drehkreuzen München und vor allem Frankfurt befördern.Charttechnisch orientierte Anleger bleiben dabei und setzen weiter auf eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. Hinweis: Die Lufthansa-Aktie ist keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. (Analyse vom 09.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: