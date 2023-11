Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,725 EUR -1,28% (27.11.2023, 17:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,719 EUR -1,46% (27.11.2023, 16:50)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (27.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach der fulminanten Erholungsbewegung bei der Aktie von Lufthansa ebbe nun die gute Laune ab. Besonders die Ungewissheit, ob es zur Übernahme der italienischen Staatsairline ITA komme, habe zuletzt auf die Stimmung der Marktteilnehmer gedrückt. Die Anteilsscheine hätten seitdem einen Teil ihrer Gewinne abgegeben. So sei nun die Lage.Die Übernahme der italienischen Staatsairline ITA durch Lufthansa sei noch ungewiss. Bundeskanzler Olaf Scholz und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hätten eine schnelle Entscheidung der EU-Kommission über Lufthansas Einstieg bei ITA gefordert. Lufthansa plane, zunächst 41 Prozent der ITA-Anteile für 325 Millionen Euro zu kaufen und später die volle Kontrolle zu übernehmen. Die EU-Kommission könnte als Bedingung eine Reduzierung von Lufthansas Langstreckenflügen fordern.Anlegern schmecke diese Ungewissheit gar nicht. Dabei habe es bis vor Kurzem bei dem Titel noch so gut ausgesehen. Nach dem Rebound bei 6,50 Euro sei die Aktie dynamisch nach oben geschnellt. Auf dem Weg gen Norden sei sie sogar den Widerstand an der 50-Tage-Linie bei 7,52 Euro geknackt. Erst an der Horizontalen am 2022er Hoch bei 7,91 Euro sei Schluss gewesen. Hier sei sie letzte Woche abgeprallt und habe seitdem rund fünf Prozent verloren.Doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Rücksetzer noch ausweiten könnten, sei recht hoch. Der MACD- sowie der Stochastik-Indikator hätten beide auf Tagesbasis ein Verkaufssignal ausgelöst. Somit sei auszugehen, dass wohl mindestens der nächste Support an der 50-Tage-Linie bei aktuell 7,40 Euro angelaufen werde. Darunter rücke die 7-Euro-Marke in den Vordergrund.Der Einstiegszeitpunkt bei der Ita, die lange Zeit defizitär unterwegs gewesen sei, stehe weiterhin nicht fest. Eigentlich müsse Lufthansa schnellstmöglich bei den Italiener loslegen, um die Airline dauerhaft auf Profitabilität zu trimmen. Kurzum: Ein Einstieg bei der Lufthansa-Aktie drängt sich derzeit nicht auf, so Timo Nützel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.