Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,73 EUR +2,12% (18.10.2022, 09:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,581 EUR +1,57% (17.10.2022)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Montag kurz vor Handelsschluss habe Lufthansa mit der Bekanntgabe des vorläufigen Q3 22 Ergebnisses die Gesamtjahresprognose angehoben. In Q3 22 habe Lufthansa den Konzernumsatz auf vorläufiger Basis im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 10,1 Mrd. nahezu verdoppeln können (Q3 21: EUR 5,2 Mrd.). Das bereinigte EBIT habe im dritten Quartal bei rund EUR 1,1 Mrd. (Q3 21: EUR 251 Mio.) gelegen. Dabei hätten sich Streiks mit rund EUR 70 Mio. negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. Auf vorläufiger Basis habe die Lufthansa Group im dritten Quartal einen bereinigten Free Cash Flow in Höhe von rund EUR 400 Mio. (Q3 21: EUR 43) erzielt. Die Nettokreditverschuldung sei im dritten Quartal auf rund EUR 6,2 Mrd. (Ende H1 22: EUR 6,4 Mrd.) gesunken.Aufgrund der positiven Entwicklung im dritten Quartal, der aktuellen Buchungslage, die eine weiterhin starke Nachfrage nach Flugreisen auch in den nächsten Monaten zeige, und der Erwartung einer sehr starken Ergebnisentwicklung von Lufthansa Cargo hebe Lufthansa die Prognose für das Gesamtjahr an. Der Konzern gehe nun davon aus, ein bereinigtes EBIT von über EUR 1 Mrd. (von EUR 500 Mio. zuvor) zu erreichen. Der Konzern erwarte außerdem einen bereinigten Free Cash Flow von über EUR 2 Mrd. im Jahr 2022. Die finalen Quartalsergebnisse würden am 27. Oktober 2022 bekannt gegeben.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Lufthansa lautet "halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 18.10.2022)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity