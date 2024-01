Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (08.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe den Anlegern zuletzt nicht gerade Freude bereitet. Der Luftfahrt-Titel habe in den vergangenen sechs Monaten rund 14 Prozent verloren - allein vier Prozent auf Monatssicht. Zum Wochenauftakt stünden jedoch grüne Vorzeichen vor dem MDAX-Wert. Neben einer positiven Analystenstimme seien offenbar bei der Ticketsteuer Fakten geschaffen worden.Konkret solle die Steuer ab dem 1. Mai 2024 je nach Endziel der Reise um fast ein Fünftel auf 15,53 Euro bis 70,83 Euro je Fluggast steigen. Das sehe nach Informationen der "Deutschen Presse-Agentur" der Entwurf eines Haushaltsfinanzierungsgesetzes hervor. Die Ticketsteuer betreffe sämtliche Passagiere, die von deutschen Flughäfen abheben würden. Zahlen müssten die Aufschläge die Fluggesellschaften. Sie könnten diese an die Passagiere weitergeben.Fluggäste würden die höhere Ticketabgabe aber nicht nur bei den Preisen spüren. Auch das innereuropäische und das innerdeutsche Angebot dürfte schrumpfen. Vertreter der britischen Billigairline EasyJet hätten schon Mitte Dezember davor gewarnt, dass die Nachfrage wegen der Steuer sinken werde und die Maschinen schlechter ausgelastet seien. Flüge, die kaum gefragt seien, würden von Airline-Managern erfahrungsgemäß schnell gestrichen.Ins gleiche Horn habe zuletzt auch Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister geblasen, der jüngst ankündigte unrentable Flüge auf den Prüfstand stellen zu wollen: "Wenn wir von kleineren Flughäfen nur noch mit halb vollen Maschinen fliegen, müssen wir überlegen, ob wir bestimmte Flüge noch anbieten", habe der Top-Manager der Kranich-Airline jüngst der Zeitung "Welt" gesagt.Die Lufthansa, die am Montag um mehr als ein Prozent auf 7,88 Euro zulegen könne, dürfte es weiterhin schwer haben. Im Flugverkehr werde zunehmend Flexibilität - mit Blick auf Kapazitäten und gestaltbare Preise - gefragt sein. Diesbezüglich dürfte es die Kranich-Airline deutlich schwieriger haben als etwa der irische Billigflieger Ryanair ( ISIN IE00BYTBXV33 WKN A1401Z ), der auf kurzfristige Entwicklungen (Nachfrage-Schwankungen) deutlich schneller sowie gezielter reagieren kann. Ryanair ist zugleich der Sektor-Favorit und eine laufende Kaufempfehlung des AKTIONÄR, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 08.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: