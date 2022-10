XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.10.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Gewinnausblick deutlich angehoben - AktienanalyseDie Fluggesellschaft Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) hat ihren Gewinnausblick für das laufende Gesamtjahr deutlich angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Sie halte jetzt ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von mehr als einer Mrd. Euro für erreichbar. Zuvor seien mehr als 500 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. Gründe für den gewachsenen Optimismus seien die Buchungslage für die nächsten Monate, ein absehbares Rekordergebnis von Lufthansa Cargo sowie ein überraschend starkes Sommergeschäft. Ungeachtet der Streiks von Bodenpersonal und Piloten habe die Lufthansa im dritten Quartal einen Umsatz von 10,1 Mrd. Euro erzielt, also fast doppelt so viel wie im coronageprägten Sommer 2021. Der bereinigte Gewinn habe mit 1,1 Mrd. Euro sogar mehr als viermal so hoch gelegen wie im Vorjahreszeitraum. Die Erwartungen seien damit deutlich übertroffen worden. Analysten hätten im Vorfeld nur mit gut 900 Mio. Euro gerechnet.Auch was die weitere Entwicklung betreffe, gebe sich Vorstandschef Carsten Spohr trotz Corona, Energiepreis-Krise und Ukraine-Krieg zuversichtlich: "Die Menschen wollen weltweit wieder fliegen", habe der Manager in einem Interview mit der dpa erklärt. "Wir erleben eine stark wachsende Nachfrage und fliegen aktuell an der Auslastungsgrenze." Er gehe davon aus, dass die positiven Effekte überwiegen würden. So habe sich Japan gerade wieder für den Tourismus geöffnet, und auch in China werde es wieder mehr Möglichkeiten geben. "Zudem kommen die Geschäftsreisenden zurück. Da sind wir derzeit bei rund 70 Prozent des Umsatzniveaus von vor der Corona-Krise." Die anstehende Rezession sei außerdem keine weltweite, so der Unternehmenschef weiter. Der Konzern verkaufe nur noch jedes dritte Ticket am deutschen Markt. "Die Nachfrage aus den USA brummt, auch aus Südostasien kommen positive Signale." (Ausgabe 42/2022)