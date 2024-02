Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (09.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Zalando-Aktie ( ISIN DE000ZAL1111 WKN ZAL111 ) habe sich in den vergangenen beiden Jahren alles andere als gut entwickelt. Im 1-Jahres-Vergleich habe der Titel 54,9 Prozent verloren. Nur Bayer habe mit einem Minus von 55,6 Prozent noch deutlicher unter Druck gestanden. Nun drohe dem Wert auch der Abstieg aus dem DAX. Möglicher Aufsteiger könnte die Lufthansa-Aktie sein.Nach einem Jahr Kontinuität im DAX könnte im März der Lufthansa die Rückkehr in den deutschen Leitindex gelingen. Das jedenfalls würden die Index-Experten Carolin Raab und Maximilian Uleer von der Deutschen Bank erwarten.Im vergangenen Jahr habe die Fluggesellschaft den Aufstieg verpasst. Nun könnte sich eine neue Chance bieten, allerdings - aus eigener Kraft könne das nicht gelingen. Dafür reiche der am Streubesitz gemessene Börsenwert von aktuell 7,7 Mrd. Euro nicht aus. Die Kursschwäche der Zalando-Aktie könnte dem MDAX-Unternehmen aber in die Karten spielen, heiße es seitens der Deutschen Bank.Skeptisch zeige sich dagegen Luca Thorißen, Index-Experte von Stifel. Er rechne im kommenden Monat derzeit nicht mit einem Wechsel im DAX. Der frei handelbare Börsenwert von Zalando belaufe sich aktuell auf 4,2 Mrd. Euro. Thorißen sehe Zalando jedoch in einer Erholungsbewegung. Der Abstand zum Rang 48, der einen Abstieg aus dem DAX bedeuten würde, werde derzeit eher größer, meine er.Derzeit könnten beide Werte nicht wirklich glänzen. Auch bei der Lufthansa-Aktie würden klare positive Signale fehlen. Wichtig wäre hier der Sprung über die 200-Tage-Linie. Eine Rückkehr in den DAX würde natürlich beflügeln. Hierfür müsste sich aber noch einiges tun. Zalando habe sich zuletzt zumindest von den jüngsten Tiefs lösen können. Auch hier warten Anleger ein positives Signal ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Gelinge der Aktie jedoch die Trendwende, stünden die Chancen gut, doch im DAX weiter zu verbleiben. (Analyse vom 09.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: