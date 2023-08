XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,594 EUR -0,97% (17.08.2023, 12:37)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (17.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Gelingt die DAX-Rückkehr? - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Am 5. September stehe die planmäßige Überprüfung der Zusammensetzungen der deutschen Auswahlindices an. Bekannt gegeben würden etwaige Änderungen von der Deutschen Börse noch am selben Abend nach dem US-Handelsschluss. Die Umsetzung erfolge zum 18. September. Im DAX drehe sich alles um die Frage, ob der Lufthansa oder FMC die Rückkehr in den Leitindex gelinge. Beide seien Aufstiegskandidaten auf Basis der "regulären" Regeln. Jedoch gebe es aktuell keine Abstiegskandidaten.Allerdings hätten beide DAX-Aspiranten Chancen, per "Fast Entry"-Regel in das Auswahlbarometer aufzusteigen. Denn der fehlende Abstand zum begehrten Platz 33 auf der aktuellen Rangliste der Unternehmen, der hier eine Aufnahme ermöglichen würde, betrage für den Dialysespezialisten FMC derzeit gerade einmal 500 Mio. Euro an frei handelbarem Börsenwert. Für die Lufthansa seien es derzeit rund 900 Mio. Euro, die fehlen. "Sollte es FMC oder gar der Lufthansa gelingen, ihren Aktienkurs entsprechend überdurchschnittlich zu steigern, wäre - Stand heute - Zalando als kleinster DAX-Wert der Absteiger", erläutere Indexexperte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel Europe.Auch abgesehen davon sei die Lufthansa einen Blick wert. Die Arline habe ihren Umsatz im zweiten Quartal 2023 dank mehr Passagieren und höherer Ticketpreise im Jahresvergleich um 17 Prozent auf knapp 9,4 Mrd. Euro gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn habe sich nahezu auf knapp 1,1 Mrd. Euro verdreifacht und damit so hoch wie noch nie in einem zweiten Quartal gelegen. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 881 Mio. Euro und damit dreieinhalbmal so viel wie ein Jahr zuvor geblieben. Damit steuere die Gesellschaft auf eines der drei besten Jahre ihrer Geschichte zu.Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) solle 2023 mindestens 2,6 Mrd. Euro erreichen. Im vergangenen Jahr habe die Lufthansa im Tagesgeschäft rund 1,5 Mrd. Euro verdient und für 2023 bisher lediglich einen deutlichen Anstieg in Aussicht gestellt. Im bisher besten Jahr 2017 habe der Konzern einen bereinigten operativen Gewinn von knapp drei Mrd. Euro erzielt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:8,59 EUR -0,85% (17.08.2023, 12:50)