Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,003 EUR +0,32% (06.10.2022, 16:11)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,02 EUR +0,33% (06.10.2022, 15:57)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zuletzt für die Lufthansa-Piloten einen richtig guten Abschluss (nach vorausgegangenem Streik) habe erzielen können, sollten nun auch die Flugzeugführer der Tochter Eurowings in den Genuss besserer Arbeitsbedingungen kommen. Wegen eines ganztägigen Pilotenstreiks würden jedoch Hunderte Flüge ausfallen.Diese ganztägige Arbeitsniederlegung der Eurowings-Piloten habe am Donnerstag für rund 250 Streichungen bei der Lufthansa-Tochter gesorgt. Folge: Zehntausende Passagiere hätten auf andere Flüge oder die Bahn ausweichen müssen - oder ihre Reise verschieben.Die VC habe die Piloten zum Streik aufgerufen, nachdem die Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag gescheitert seien. Der Gewerkschaft gehe es in dem Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen. Eine zentrale Forderung sei die Entlastung der Mitarbeiter beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten. "Auch nach Streikbeginn haben wir noch keine Signale für Bewegung bei Eurowings bekommen", habe ein Sprecher der Gewerkschaft gesagt. Dabei habe das Thema große Bedeutung. "Wenn man immer am Limit schafft, ist das problematisch. So etwas hält man nur eine begrenzte Zeit aus."Eurowings kritisiere den Streik schon vor Beginn als unverhältnismäßig und unverantwortlich. Personalchef Kai Duve habe die Forderungen "in Zeiten, in denen sich Millionen Menschen vor einem kalten Winter und der nächsten Heizkostenrechnung fürchten" maßlos und gefährlich für die Zukunftsfähigkeit des Flugbetriebs und die Arbeitsplätze genannt."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Anleger, die mit einem (Neu-)Einstieg liebäugeln, sollten zunächst besser eine Stabilisierung der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abwarten, so Carsten Kaletta. Charttechnische orientierte Investoren oder Trader könnten beim Überwinden der genannten Trendlinien (spekulativ) bei der Aktie der Kranich-Airline an Bord gehen. (Analyse vom 06.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link