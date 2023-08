Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,209 EUR -2,56% (30.08.2023, 15:28)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,226 EUR -1,66% (30.08.2023, 15:13)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (30.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe auf Monatssicht rund 7% verloren. Auch zur Wochenmitte stünden Minuszeichen vor dem Titel. Derweil sei das Frankfurter Unternehmen dabei, sich weiter zu verschlanken und zunehmend auf das Kerngeschäft zu fokussieren.Konkret lote die Lufthansa informierten Kreisen zufolge einen Verkauf des auf den Luftfahrtbereich spezialisierten Versicherungsmaklers Albatros und ihrer Versicherungssparte Delvag aus, wie die Nachrichten-Agentur Bloomberg am Mittwoch berichte. Wie zu hören sei, würden die Kölner mit Beratern bereits daran arbeiten, einen Käufer für die beiden Sparten zu finden. Ziel sei eine Verschlankung des Konzerns, habe es geheißen.Nach der Corona-Krise sei die deutsche Fluggesellschaft daran gegangen, sich von Sparten abseits des Kerngeschäfts zu trennen, um Geld in die Kasse zu holen. Im Fokus des Managements stehe die Konsolidierung des europäischen Airline-Marktes. Die Lufthansa sei dabei, eine Minderheitsbeteiligung an ihrer Wartungssparte zu verkaufen und habe den Rest des Catering-Geschäfts an die Private-Equity-Gruppe Aurelius veräußert. Im Mai indessen habe der Konzern die Übernahme einer Beteiligung an der italienischen ITA Airways vereinbart.Klar, ein Veräußerung der Sparte wäre sinnvoll und würde den eingeleiteten Verschlankungsprozess fortsetzen. Zudem seien die operativen Aussichten für Lufthansa weiterhin gut. Dennoch mahne das Chartbild, auch mit Blick auf das heutige Minus von rund 1,7%, zur Vorsicht. Investierte Anleger sollten bei 7,80 Euro den Notausgang nehmen. Die Lufthansa-Aktie sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: