Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (21.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In einem eher schwierigen Marktumfeld könne die Deutsche Lufthansa-Aktie zulegen. Ein Grund hierfür sei ein freundlicher Analystenkommentar der Investmentbank Stifel. So habe Analyst Johannes Braun im Rahmen seiner Branchenstudie das Kursziel für das MDAX-Papier von 13,00 auf 15,00 Euro angehoben.Dies liege satte 68 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau. Dementsprechend sei das Rating mit "Buy" bestätigt worden. Braun zufolge sei die Nachfrage bei den europäischen Fluggesellschaften weiterhin sehr robust. Daher gehe er davon aus, dass dies nach der Präsentation der wohl positiven Quartalszahlen in den nächsten Wochen zu steigenden Konsensschätzungen führen werde.Am Mittwoch habe auch die DZ BANK zum Kauf geraten. Jedoch habe Analyst Dirk Schlamp in seiner Branchenstudie den fairen Wert für die Lufthansa-Aktie von 14,00 auf 13,00 Euro gekappt. Er habe betont, dass sich die Tourismusbranche derzeit weiter vom coronabedingten Einbruch erhole. Die Reiselust sei nach wie vor hoch, dementsprechend seien die Aussichten für Fluggesellschaften wie die Lufthansa gut. Der deutsche Branchenprimus dürfte zudem einer der größten Profiteure höherer Ticketpreise sein. Schlamp verweise darauf, dass die Lufthansa für 2023 auch erstmals wieder eine Dividende auszahlen könnte. Das niedrigere Kursziel begründe er mit der gesunkenen Bewertung anderer Airlines.Es laufe wieder rund für Lufthansa & Co. Das Marktumfeld für Airlines helle sich angesichts der stetig zunehmenden Reiselust weiter auf. Noch allerdings stehe die charttechnische Trendwende bei der Aktie aus, weshalb DER AKTIONÄR weiterhin Ryanair ( ISIN IE00BYTBXV33 WKN A1401Z ) favorisiere.