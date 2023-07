XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,806 EUR +0,16% (17.07.2023, 10:19)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (17.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die US-amerikanische Fluggesellschaft Delta Air Lines verzeichne einen Rekordumsatz und -gewinn für das zweite Quartal des Geschäftsjahres. Das beflügle die Aktien der gesamten Branche. Auch die Lufthansa könne vorbörslich zulegen. Charttechnisch befinde sich der MDAX-Titel an einer entscheidenden Marke.Delta Air Lines erwarte, dass der globale Reiseverkehr auch außerhalb der Sommermonate anziehen werde und somit die Gewinne stärker als erwartet steigen dürften. Nach guten Quartalszahlen habe die US-Fluggesellschaft ihre Jahresziele bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr nach oben korrigiert. Davon profitiere auch die Lufthansa als Teil der Flugbranche.Bei der Aktie zeige sich inzwischen ein Hoffnungsschimmer, nachdem der Kurs das April-Tief bei 9,33 Euro unterschritten habe. Der Verkaufsdruck habe an der 200-Tage-Linie nachgelassen und der Stochastik-Indikator ein Kaufsignal ausgelöst.Die nächste Hürde liege nun an der Schnittstelle zwischen der Oberseite eines seit März aktiven Abwärtstrendkanals und dem erwähnten April-Tief. Gelinge der Sprung über diese Horizontale, liege das nächste Ziel beim Mai-Hoch bei 9,93 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:8,767 EUR -0,65% (17.07.2023, 10:32)