Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,831 EUR +3,19% (27.10.2022, 09:20)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,753 EUR +1,53% (27.10.2022, 09:06)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem Lufthansa bereits Mitte des Monats vorläufige Zahlen bekannt gegeben habe, seien heute Morgen die finalen Q3 22 Ergebnisse veröffentlicht worden. Maurer werte das Ergebnis und die Guidance-Erhöhung kurzfristig als neutral für die Aktie.Der Konzernumsatz habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nahezu verdoppelt (+93%) und lag im dritten Quartal bei EUR 10,1 Mrd. (Q3 21: EUR 5,2 Mrd.). gelegen Lufthansa habe im dritten Quartal ein bereinigtes EBIT von EUR 1,1 Mrd. (Vorjahr EUR 251 Mio.) erwirtschaftet. Streiks hätten sich dabei mit rund EUR 70 Mio. negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. Besonders positiv hätten sich dabei die Durchschnittserlöse entwickelt. Sie hätten in Q3 22 im Durchschnitt um 23% über dem Niveau von 2019 gelegen und damit ein neues Rekordniveau erreicht. Die Lufthansa Group habe im dritten Quartal 2022 einen bereinigten Free Cashflow von EUR 410 Mio. (Q3 22 EUR 43 Mio.) erzielt. Die Nettoverschuldung sei zwischen Juli und September deutlich auf EUR 6,2 Mrd. (31. Dezember 2021: EUR 9 Mrd.) gesunken.Wie schon mit den vorläufigen Geschäftszahlen angekündigt, habe Lufthansa den Gesamtjahresausblick erhöht. Der Konzern gehe nun für das Jahr 2022 von einem bereinigten EBIT von über EUR 1 Mrd. (zuvor über EUR 500 Mio.) aus. Die Lufthansa Group erwarte auch in den kommenden Monaten eine starke Nachfrage nach Flugtickets bei weiterhin hohen Durchschnittserlösen. Die Passagier-Airlines würden im vierten Quartal planen rund 80% der Kapazität des Jahres 2019 zu fliegen. Der Konzern rechne trotz der üblichen saisonalen Abschwächung des Geschäfts damit, im vierten Quartal einen operativen Gewinn zu erzielen.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Lufthansa lautet "Halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.10.2022)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.