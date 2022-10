Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Papiere seien zuletzt innerhalb einer engen Kursspanne gependelt. Auch am heutigen Mittwoch bewege sich der Aktienkurs kaum. Das dürfte sich jedoch am Donnerstag ändern. Dann lege die Kranich-Airline ihre endgültigen Zahlen zum dritten Quartal vor. "Der Aktionär" zeige auf, worauf Anleger achten sollten.Die Lufthansa habe bereits im Vorfeld kommuniziert, dass das Sommerquartal richtig gut gelaufen sei. Im Rahmen vorläufiger Zahlen habe der MDAX -Konzern einen Umsatz von 10,1 Milliarden präsentiert - fast doppelt so viel wie im Corona-geprägten Sommer 2021. Der bereinigte operative Gewinn sei mit 1,1 Milliarden Euro mehr als viermal so hoch gewesen wie im Vorjahreszeitraum. Analysten hätten nur mit gut 900 Millionen Euro gerechnet.Beim Nettogewinn würden die von Bloomberg befragten Analysten 618,4 Millionen Euro erwarten. Im vergleichbaren Vorjahresquartal habe noch ein Verlust von 72 Millionen Euro in den Büchern gestanden. Beim freien Cash-Flow würden die Experten indes mit einem Minus von 1,07 Milliarden Euro rechnen, also dass Mittel in dieser Höhe abgeflossen sein sollten.Die Lufthansa-Aktie, die zuletzt in einer Range zwischen 6,55 und 6,70 Euro gependelt sei, verzeichne am Donnerstag ein minimales Plus von 0,3 Prozent.(Mit Material von dpa-AFX)