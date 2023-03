Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,664 EUR +2,62% (06.03.2023, 10:32)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,672 EUR +3,01% (06.03.2023, 10:18)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (06.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe am vergangenen Freitag mit dem Sprung über die 10-Euro-Marke in etwa wieder ihr Vor-Corona-Niveau erreicht. Ursächlich dafür sei vor allem ein starker Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gewesen. Derweil hätten sich mehrere Analystenhäuser zum MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Wert geäußert. Das Feedback falle indes uneinheitlich aus.Das US-Analysehaus Bernstein Research etwa habe das Kursziel für Lufthansa von 6,00 auf 7,50 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "underperform" belassen. Europas große Fluggesellschaften erzielten weiterhin hohe Preise und Ergebnisse, habe Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Die Lufthansa gehe von einer Fortsetzung dieses Trends aus. Allerdings erhole sich die Nachfrage seitens Geschäftsreisender nur mühsam. Dies und die Verwendung des Kapitals sowie die Bewertung der Aktien stimmten für ein Festhalten an der Einschätzung "underperform".J.P. Morgan hingegen sei äußert optimistisch für den Luftfahrt-Titel. Die US-Bank habe das Kursziel für die Kranich-Airline von 10,70 auf 14,50 Euro erhöht und das "overweight"-Rating bekräftigt. Die Fluggesellschaft habe stark abgeschnitten und die Konsensschätzungen dürften angesichts des Ausblicks auf 2023 deutlich steigen, habe Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Nach dem starken Lauf der vergangenen zwölf Monate sprächen die anhaltende Passagiernachfrage, die starke Bilanz und die bestätigten operativen Margenziele (EBIT) dafür, die Aktie weiterhin zu kaufen. Gowers habe seine EBIT-Prognosen deutlich angehoben und liege damit nach eigener Aussage nun für das laufende Jahr fast ein Drittel über der Konsensschätzung.Die Aktie der Airline lege Montag m frühen Handel (Tradegate) um rund ein Prozent auf 10,44 Euro zu und liege damit in Reichweite zum Freitag-Hoch (52-Wochen-Hoch) von 10,55 Euro. Seit Ende September stünden damit rund 85 Prozent Wertzuwachs zu Buche. Rein charttechnisch sei jetzt Raum bis zur psychologisch wichtigen 11-Euro-Marke. Nach unten dürfte die besagte 10-Euro-Marke als erste Auffangmarke fungieren. Im Anschluss stehe die 21 Tage-Linie bei 9,73 Euro als Support zur Verfügung.Es sehe, trotz der fulminanten Aufwärtsfahrt, richtig gut aus für die Papiere der Kranich-Airline. Momentum, Sentiment und Charttechnik sprächen derzeit für die Aktie und damit für weiter steigende Kurse.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link