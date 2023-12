ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (19.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Auch im nächsten Jahr werde bei der Lufthansa wohl nicht alles wie erhofft laufen. So solle der ursprüngliche Flugplan reduziert werden. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung habe der Vorstandschef Carsten Spohr Engpässe sowohl beim Personal als auch bei den verfügbaren Flugzeugen angeführt. Die Engpässe bei den Flugzeugen seien zum einen auf Lieferschwierigkeiten der Flugzeughersteller, zum anderen auf ungeplante Triebwerksüberholungen bei einem bestimmten Motor des Airbus A320 zurückzuführen. Wie es heiße, würden über das Jahr 20 der 450 Maschinen dieses Typs fehlen.Die Aktie der Deutschen Lufthansa habe sich seit ihrem Tief Anfang November bei 6,51 Euro deutlich erholen können. Zuletzt sei sie bis auf 8,59 Euro gestiegen. Knapp unterhalb der 200-Tage-Linie sei ihr allerdings vorerst die Luft ausgegangen. Nun gelte es, die 38-Tage-Linie zur verteidigen. Das Papier sei derzeit keine laufende Empfehlung, "Der Aktionär" favorisiere im Sektor derzeit das Papier des irischen Konkurrenten Ryanair, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:7,769 EUR -2,77% (19.12.2023, 08:46)XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:7,969 EUR -2,06% (18.12.2023, 17:35)