Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,455 EUR +0,09% (24.01.2024, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,399 EUR +1,38% (23.01.2024, 17:37)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (24.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es bleibe kompliziert für die Lufthansa. Denn die Wettbewerbshüter der Europäischen Union hätten dem MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Konzern zunächst den geplanten Einstieg bei der italienischen Staats-Airline ITA verwehrt. Nach Ansicht der Behörde würde sich durch den Zusammenschluss auf einigen Kurz- und Langstrecken der Wettbewerb verringern.Die Wettbewerbshüter hätten erklärt, dass bis zum 6. Juni eine endgültige Entscheidung nach einer erweiterten, ergebnisoffenen Prüfung getroffen werden solle. Ein wichtiger Punkt dabei: Am Flughafen Mailand-Linate könnten Lufthansa und ITA gemeinsam eine beherrschende Stellung schaffen. Die Kranich-Airline habe dort bereits die Abgabe einiger Start-und Landerechte angeboten. Die Kommission habe die Zugeständnisse als "weder umfassend genug noch hinreichend wirksam" bezeichnet. Man habe sie daher erst gar nicht den Lufthansa-Wettbewerbern zur Stellungnahme vorgelegt.Die Kontrolleure möchten dabei auf der Langstrecke auch die Flüge von Gesellschaften in den Blick nehmen, mit denen Lufthansa Joint Ventures abgeschlossen habe. Auch Verbindungen von Italien nach Indien und Japan sollten untersucht werden. Bei den Europa-Flügen aus Italien stünden Lufthansa und ITA nur unter begrenztem Wettbewerbsdruck, da die Billigflieger wie Ryanair ( ISIN IE00BYTBXV33 WKN A1401Z ) häufig von abgelegeneren Flughäfen agierten.Die ITA-Übernahme wäre strategisch extrem wichtig für Lufthansa-Chef, Carsten Spohr. Denn man könnte schrittweise den Staats-Carrier (ehemals Alitalia) der drittgrößten EU-Volkswirtschaft übernehmen, eine weitere Airline aus der von Air France dominierten Allianz "Sky Team" brechen und sich Zugang zu einem Milliarden-Markt verschaffen. Spohr bezeichne ITA gerne als Start-Up in einer mittleren Entwicklungsphase, das schnell profitabel gemacht werden könne. Nach Austrian, Swiss und Brussels Airlines wäre die ITA die vierte Staats-Airline eines europäischen Landes, die in privatisierter Form im Lufthansa-Konzern lande.Es bleibt dabei: Angesichts der anhaltenden Herausforderungen und des schwachen Charts drängt sich aktuell kein Kauf der Lufthansa-Aktie auf; die Papiere von Ryanair oder (für Mutige) von Norwegian Air Shuttle erscheinen derzeit attraktiver, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: