Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,445 EUR -6,27% (30.06.2022, 16:48)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,448 EUR -6,28% (30.06.2022, 16:33)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.An einem ohnehin sehr schwachen Handelstag gehe es mit dem Anteilschein des deutschen Luftverkehrskonzerns deutlich bergab. Denn die Lufthansa-Aktie leide heute zusätzlich unter einem negativen Analystenkommentar aus dem Hause Bernstein Research. So habe dessen Experte Alexander Irving die Lufthansa-Aktie von "market perform" auf "underperform" abgestuft und das Kursziel von 6 auf 4,75 Euro gesenkt.Die Lufthansa-Aktie sei im heutigen Handel erneut unter Druck geraten. Dabei sei der MDAX-Titel auch kurzzeitig unter den Stoppkurs bei 5,50 Euro gerutscht. Ein Engagement dränge sich angesichts der vielen Probleme und Herausforderungen, dem allgemein sehr schwachen Marktumfeld und des angeschlagenen Charts nicht auf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: