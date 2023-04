Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,671 EUR +0,90% (13.04.2023, 14:17)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,665 EUR +1,03% (13.04.2023, 14:04)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (13.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe American Airlines die Prognose für das abgelaufene erste Quartal aktualisiert. Zwar habe der Konzern die Gewinnschätzungen für den Jahresauftakt nach oben korrigiert. Jedoch habe die Airline mit den vorläufigen Zahlen die Analystenerwartungen relativ deutlich verfehlt.Konkret erwarte American Airlines in Q1 einen bereinigten Gewinn von 0,01 bis 0,05 Dollar je Aktie. Zuvor sei lediglich im Bereich des Break-even kalkuliert worden. Von Bloomberg befragte Experten hätten im Vorfeld jedoch einen Gewinn von rund 0,06 Dollar je Aktie erwartet. Beim Umsatz je verfügbarer Flugmeile rechne der Konzern nun mit einem Anstieg von 25,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das entspreche der Mitte der ursprünglich angegebenen Spanne von 24 bis 27 Prozent. In Zahlen bedeute das Einnahmen von etwa 12,2 Milliarden Dollar.Die Nachfrage sei somit weiterhin robust. Jedoch hätten anhaltend hohe Lohn- und Treibstoffkosten auf die Gewinne gedrückt. So habe American Airlines im Januar etwa von um 70 Prozent gestiegenen Kosten für Kerosin berichtet.Anleger hätten enttäuscht auf die vorläufigen Zahlen reagiert. American Airlines sei am Mittwoch mit einem Minus von 9,2 Prozent aus dem Handel gegangen. Die US-Rivalen United Airlines und Delta Airlines hätten sich dem Abwärtsdruck nicht entziehen können. Die Aktien hätten um 6,5 bzw. 2,4 Prozent nachgegeben. Auch international sei es bei Airlines zu Abschlägen gekommen. So habe etwa die Lufthansa-Aktie um 6,8 Prozent nachgegeben.Bei der Lufthansa habe sich das Chartbild ebenfalls eingetrübt. So sei etwa die 50-Tage-Linie durchrissen worden. Bereits investierte Anleger bleiben dabei, so Julian Weber von "Der Aktionär. Ein Einstieg dränge sich ohne ein frisches Kaufsignal nicht auf. (Analyse vom 13.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: