Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,196 EUR +0,68% (01.06.2023, 15:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,192 EUR +0,35% (01.06.2023, 15:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (01.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie pendle seit etwa einer Woche in einer engen Range zwischen 9,08 und 9,35 Euro. Die jüngste ITA-Übernahme (eines Minderheitsanteils von 41 Prozent) habe indes keinen frischen Schwung gebracht. Derweil würden die Piloten eine neue tarifliche Gehalts-Offerte von Unternehmen verlangen. Drohe damit den Urlaubern Ungemach in den Sommerferien?Die Piloten der Lufthansa-Kerngesellschaft hätten ihr Unternehmen aufgefordert, ein Tarifangebot vorzulegen. Die eigenen Forderungen lägen seit langem auf dem Tisch, erklärte die Vereinigung Cockpit (VC) am Donnerstag in Frankfurt. Unter anderem gehe es um Belastungsschutz, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie um eine neue Vergütungsstruktur und Gehaltssteigerungen. Details zu den jeweiligen Forderungen habe die Gewerkschaft nicht genannt.VC-Tarifvorstand Marcel Gröls habe die Lufthansa davor gewarnt, auf Zeit zu spielen. Das führe zwangsläufig zur Eskalation. Er habe dem Unternehmen vorgeworfen, bislang nur einzelne Punkte aufgegriffen und zugleich mit Gegenforderungen verknüpft zu haben. Die Friedenspflicht für die mehr als 5.000 Piloten ende am 30. Juni. Streiks wären damit bereits in der Sommerferienzeit möglich.Die Lufthansa-Aktie gewinne am Donnerstag rund 0,5 Prozent auf 9,20 Euro und notiere damit auf Höhe des 2020/21er-Zwischenhochs. Auf dem weiteren Weg gen Norden stehe nun die 21-Tage-Linie bei 9,31 Euro im Weg, im Anschluss müsste der Kurs den GD50 (aktuell: 9,58 Euro) überwinden. Nach unten bilde das jüngst markierte Verlaufstief bei 9,08 Euro einen gewissen Support.Überdies steckt die Lufthansa-Aktie nach dem kräftigen Anstieg ab Herbst immer noch in einer Konsolidierungsphase fest, gehört aber unbedingt auf die Watchlist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: