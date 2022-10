Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Eurowings-Piloten, die jüngst ihre Arbeit niedergelegt hätten, würden im Grunde (einigermaßen) gleiche Arbeitsbedingungen wie die entsprechenden Kollegen der Muttergesellschaft fordern. Und obwohl die Koexistenz von Tochtergesellschaften offensichtlich zu Unfrieden führe, wolle die Lufthansa diesen Weg weitergehen.Die nächste Gründung einer Tochtergesellschaft stehe bereits nämlich auf der Agenda. Mit dem intern 'Cityline 2.0' genannten Projekt wolle die Konzernleitung unrentable Zubringerflüge, die bisher noch von Lufthansa zu den großen Drehkreuzen durchgeführt würden, in eine neue und kostengünstigere Airline auslagern, habe jüngst das Handelsblatt berichtet. Klar: Mit den niedrigen Tarifen wolle Lufthansa-Boss Carsten Spohr dem Preisdruck innerhalb der Branche Paroli bieten.Diese Strategie ziehe allerdings Probleme nach sich. Die Piloten der Kernmarke etwa könnten sich damit nicht anfreunden. Sie würden fürchten, dass die Premium-Marke 'Lufthansa' zunehmend an Bedeutung und Strahlkraft verlieren könnte, wenn immer mehr Tochtergesellschaften mit Billig-Image parallel unterwegs seien. Und auch die Kunden würden die "Töchter" der Lufthansa durchaus kritisch sehen: Die Passagiere würden sich beschweren, dass der Service bei der auf Europa-Flüge spezialisierten Eurowings etwa nachlasse. Das Gleiche gelte für die Muttergesellschaft im Übrigen auch.Die Lufthansa-Aktie verliere derzeit fast 3%. Sollte sich der Verkaufsdruck noch erhöhen, liege die nächste Unterstützungszone im Bereich zwischen 5,50 Euro und 5,25 Euro.Die Lufthansa-Aktie sei derzeit aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des (leicht) negativen Chartbild Blick kein Kauf. Anleger sollten den Titel daher besser meiden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte