Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (02.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das hätten sich die Anteilseigner der Lufthansa sicherlich anders vorgestellt. Nachdem das Börsenjahr 2023 trotz eines durchaus guten Starts eher enttäuschend verlaufen sei, hoffe man nun natürlich auf eine nachhaltige Erholung der Airline-Aktie. Doch der Auftakt in das Jahr 2024 sei zumindest in den ersten Handelsstunden schon einmal ordentlich missglückt.Denn im Zuge einer Verkaufsempfehlung der US-Bank Citigroup seien die Papiere der Fluggesellschaft um 1,6 Prozent gesunken. Sie seien damit einer der größeren Verlierer im MDAX gewesen, der zeitgleich um 0,2 Prozent gefallen sei. Im Gegensatz dazu habe der DAX zum Jahresstart zugelegt.Citigroup-Experte Sathish Sivakumar habe sein Votum für Lufthansa auf "sell" gesenkt. Er sehe die Erholung der Branche von der Pandemie am Auslaufen. Dies gelte sowohl für die Kurzstrecken in Europa als auch auf den Transatlantik-Routen. Entscheidend seien unter diesen Umständen flexibel planbare Kapazitäten und eine bessere Preismacht - Aspekte, die eher für Ryanair oder IAG sprächen als für die Lufthansa. Deren Titel hätten sich am Dienstag dementsprechend auch im Plus bewegt.Bei der Lufthansa rechne der Experte in der Branchenstudie mit einer schwachen Entwicklung der Ticketpreise auf der Langstrecke. Hinzu kämen die Triebwerksprobleme mit einigen A320-Jets, die beim deutschen Marktführer Margendruck erzeugt hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:7,852 EUR -1,96% (02.01.2024, 12:41)