Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Vor einem Monat habe die Aufwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie begonnen. Die starken Kaufsignale, die der Luftfahrt-Titel seitdem generiert habe, hätten seinen Kurs immer weiter nach oben getrieben. Dabei hätten auch die überzeugenden Zahlen zum abgelaufenen Quartal geholfen. Nun ringe die Aktie mit einer entscheidenden Marke.Die Aktie der Lufthansa habe Mitte Oktober starke Kaufsignale generiert, die ihr weiteren Auftrieb beschert habe. So habe sie den Sprung über den Kreuzwiderstand geschafft, in dem die Abwärtstrendlinie bei 6,45 Euro und die Widerstandszone zwischen 6,45 und 6,60 Euro zusammengetroffen seien. Damit habe sie auch gleichzeitig den GD200 bei 6,54 Euro bezwungen.Das habe den Bullen genug Energie geliefert, um den Kurs bis an die Marke von 6,80 Euro zu treiben, ehe der Titel in eine Korrektur übergegangen sei. Dass diese nur kurz angedauert und schon wieder am GD200 geendet habe, sei als bullishes Zeichen zu werten. Dazu beigetragen hätten die überzeugenden Q3-Zahlen. Mit dem Rebound habe die Lufthansa-Aktie einen impulsiven Aufwärtstrend etabliert.Nun gehe es für die Aktie darum, den stark gehandelten Preisbereich rund um die symbolisch wichtige 7-Euro-Marke zu durchbrechen. Gelinge ihr das, dürfte der Kurs bis an die nächste Widerstandszone im Bereich zwischen 7,55 und 7,65 Euro steigen.Die Lufthansa-Aktie ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Marco Schmidberger. (Analyse vom 31.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: